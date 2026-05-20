Viermal Gold: Klagenfurter feiern Mega-Erfolg bei Tanz-WM

Vier Weltmeistertitel, fünf Vizeweltmeistertitel und ein dritter Platz: Das Limitless Dance Studio aus Klagenfurt sorgte bei der WM in Poreč für eine echte Sensation.

Großer Erfolg für das Limitless Dance Studio aus Klagenfurt: Bei den renommierten World Dance Masters in Poreč holte das Kärntner Team gleich vier Weltmeistertitel, fünf Vizeweltmeistertitel und einen dritten Platz. Der internationale Wettbewerb zählt mit rund 7.000 Tänzerinnen und Tänzern aus 23 Ländern zu den größten Tanzveranstaltungen weltweit.

„Erfolg für ganz Österreich“

Das rund 60-köpfige Team aus Klagenfurt überzeugte dabei auf ganzer Linie. Besonders stolz zeigt sich die Studioleitung darüber, dass alle angetretenen Tänzerinnen in ihren jeweiligen Altersklassen einen Stockerlplatz erreichen konnten. „Das ist nicht nur ein großer Erfolg für unser Studio, unsere Arbeit und unsere Tänzerinnen – sondern auch ein bedeutender Erfolg für den Tanzsport in Österreich“, betonen die Studioleiterinnen Meli Terbu und Katharina Eipeltauer.

©Limitless Dance Studio Viermal Gold holten sich die Klagenfurter Tänzerinnen und Tänzer.

Weltmeister in der A-Liga

Ein besonderes Highlight gelang in der höchsten Leistungsklasse: Mit einer selbst entwickelten Jazz-Choreografie von Meli Terbu sicherte sich das Team einen Weltmeistertitel in der sogenannten „A-Liga“. „International auf diesem Niveau mitzuhalten ist bereits außergewöhnlich. Mit einer eigenen Choreografie einen Weltmeistertitel zu holen, macht diesen Erfolg noch besonderer“, so Eipeltauer.

Zehn Stockerlplätze für die Klagenfurter

Seit Jahren befindet sich das Limitless Dance Studio auf Erfolgskurs und setzt nun mit insgesamt zehn Stockerlplätzen (vier Weltmeistertitel, fünf Vizeweltmeistertitel sowie ein dritter Platz) bei einer Weltmeisterschaft erneut ein starkes Zeichen für die heimische Tanzszene.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 21:03 Uhr aktualisiert