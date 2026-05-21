22-Jähriger unter Drogen: Festnahme endet mit drei verletzten Polizisten

Ein Polizeieinsatz in der Klagenfurter Innenstadt eskalierte am Mittwochabend: Ein 22-jähriger Mann soll Beamte bedroht und einen Polizisten tätlich angegriffen haben. Bei der Festnahme wurden mehrere Personen verletzt.

Die Festnahme konnte nur unter Anwendung massiver Körperkraft durchgeführt werden. Dabei wurden der Beschuldigte sowie drei Polizeibeamte unbestimmten Grades verletzt.

Die Festnahme konnte nur unter Anwendung massiver Körperkraft durchgeführt werden. Dabei wurden der Beschuldigte sowie drei Polizeibeamte unbestimmten Grades verletzt.

Ein Polizeieinsatz in der Klagenfurter Innenstadt ist am Mittwochabend eskaliert. Ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, sich gegen 21.17 Uhr unter dem Einfluss von Suchtmitteln gegenüber einschreitenden Beamten äußerst aggressiv verhalten zu haben.

Mann bedrohte Polizisten mit dem Umbringen

Laut Polizei ignorierte der Mann mehrfach ausgesprochene Abmahnungen, bedrohte die Beamten und griff schließlich einen Polizisten tätlich an, indem er mit dem rechten Arm gegen dessen Körper schlug. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 22-Jährige heftigen Widerstand und bedrohte die Beamten zudem mit dem Umbringen.

Vier Personen verletzt

Die Festnahme konnte nur unter Anwendung massiver Körperkraft durchgeführt werden. Dabei wurden der Beschuldigte sowie drei Polizeibeamte unbestimmten Grades verletzt. Der Mann wurde in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert, die verletzten Beamten ins UKH Klagenfurt gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.