Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leserfoto
Unfälle auf A2 im Frühverkehr sorgen für kilometerlangen Stau
Rettungskräfte im Einsatz: Unfälle sorgen auf der A2 am Donnerstagvormittag für Stau.
Kärnten
21/05/2026
Rettung im Einsatz

Unfälle auf A2 im Frühverkehr sorgen für kilometerlangen Stau

Verkehrsunfälle auf der A2 Südautobahn sorgen derzeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen. In Fahrtrichtung Klagenfurt kommt es laut Augenzeugen zu einem kilometerlangen Stau. Rettungskräfte stehen im Einsatz.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(152 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt ist es am heutigen Donnerstag, 21. Mai, im Bereich Pörtschach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Augenzeugen bildete sich aufgrund des Einsatzes bereits ein kilometerlanger Stau. Laut Asfinag staut es sich im Unfallbereich aktuell rund vier Kilometer. Ein Fahrstreifen ist gesperrt.

Unfall auf der A2 in Kärnten: Einsatz läuft

Rettungskräfte stehen aktuell im Einsatz. Wie lange die Verkehrsbehinderungen andauern werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch der genaue Unfallhergang und ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Nähere Informationen folgen.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz auf der A2.
©Leserfoto |
Auf der A2 kommt es aktuell zu einem Einsatz. Es staut sich kilometerweit.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz auf der A2.
©Leserfoto

Update: Weiterer Unfall fordert Einsatzkräfte

Zwischen Pörtschach West und Pörtschach Ost kam es laut Asfinag zu einem weiteren Unfall. Laut ersten Informationen sind mehrere Fahrzeuge beteiligt. Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei stehen im Einsatz. Nähere Details zum Unfallhergang sind auch hier noch nicht bekannt.

Unfälle auf A2 im Frühverkehr sorgen für kilometerlangen Stau
©Leserfoto
Unfälle auf A2 im Frühverkehr sorgen für kilometerlangen Stau
©Leserfoto
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 08:34 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: