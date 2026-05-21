Unfälle auf A2 im Frühverkehr sorgen für kilometerlangen Stau

Verkehrsunfälle auf der A2 Südautobahn sorgen derzeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen. In Fahrtrichtung Klagenfurt kommt es laut Augenzeugen zu einem kilometerlangen Stau. Rettungskräfte stehen im Einsatz.

Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt ist es am heutigen Donnerstag, 21. Mai, im Bereich Pörtschach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Augenzeugen bildete sich aufgrund des Einsatzes bereits ein kilometerlanger Stau. Laut Asfinag staut es sich im Unfallbereich aktuell rund vier Kilometer. Ein Fahrstreifen ist gesperrt.

Unfall auf der A2 in Kärnten: Einsatz läuft

Rettungskräfte stehen aktuell im Einsatz. Wie lange die Verkehrsbehinderungen andauern werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch der genaue Unfallhergang und ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Nähere Informationen folgen.

©Leserfoto | Auf der A2 kommt es aktuell zu einem Einsatz. Es staut sich kilometerweit. ©Leserfoto

Update: Weiterer Unfall fordert Einsatzkräfte

Zwischen Pörtschach West und Pörtschach Ost kam es laut Asfinag zu einem weiteren Unfall. Laut ersten Informationen sind mehrere Fahrzeuge beteiligt. Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei stehen im Einsatz. Nähere Details zum Unfallhergang sind auch hier noch nicht bekannt.



©Leserfoto ©Leserfoto

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 08:34 Uhr aktualisiert