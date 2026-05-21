Gefahr: 50 Jahre alter Mammutbaum muss in Viktring gefällt werden

Im Auftrag der Stadt wurde von einem Ziviltechniker ein Gutachten erstellt. Dieses deklariert die Einbruchsgefahr der Betondecke der unterliegenden Bauteile des Atrium-Gebäudes in Viktring. Der Baum, der die Einsturzgefahr provoziert, befindet sich seit Jahrzehnten im Zentrum von Viktring und prägt das Ortsbild. „Es handelt sich dabei um einen Urweltmammutbaum (Metasequoia glyptostroboides), dessen Alter auf rund 50 Jahre geschätzt wird. Aus Sicherheitsgründen muss eine Fällung vorgenommen werden, ebenso um die Betriebssicherheit des nahegelegenen Kinderspielplatzes zu gewährleisten“, teilt die Stadt mit. Die Fällung findet in der 22. Kalenderwoche statt.