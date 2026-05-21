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Klagenfurt: Entlaufener Hund kehrt nach „Feuerwehr-Einsatz“ wieder heim
In den frühen Morgenstunden ist ein entlaufener Hund bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt abgegeben worden.
Klagenfurt
21/05/2026

Klagenfurt: Entlaufener Hund kehrt nach „Feuerwehr-Einsatz“ wieder heim

Ein entlaufener Hund hat in Klagenfurt für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gesorgt und konnte wenig später wieder seiner Familie übergeben werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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In den frühen Morgenstunden ist ein entlaufener Hund bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt abgegeben worden. Gegen vier Uhr brachte die Polizei das Tier zur Wache in der Hans-Sachs-Straße, wo der Hund vorerst betreut wurde. Die Feuerwehr bat daraufhin um Hinweise zur Herkunft des Vierbeiners und kündigte an, den Hund andernfalls dem Tierheim zu übergeben. Der Hund fühlte sich nach Angaben der Einsatzkräfte auf der Wache sichtlich wohl.

Happy End für Hund Charlie

Wenig später konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Der Hund namens Charlie, aus dem Stadtteil Waidmannsdorf, wurde von seinen Besitzern abgeholt und ist wieder wohlbehalten zu Hause angekommen. Sowohl die Feuerwehr als auch die Familie zeigten sich erleichtert über das glückliche Ende des Einsatzes.

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