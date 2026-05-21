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Bild auf 5min .at zeigt ein Werbefoto vom Land Kärnten
Laufen und gleichzeitig Gutes Tun!
Klagenfurt
21/05/2026
Toll:

Premiere im Wörthersee Stadion: Laufen, walken und Gutes tun

Das Wörthersee Stadion in Klagenfurt wird am Samstag, dem 23. Mai 2026, zum Schauplatz einer ganz besonderen Premiere: Der erste StadionCharityRun findet statt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)
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Die Initiative vom Land Kärnten „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ ruft auf: Egal ob ambitionierter Läufer, gemütlicher Walker, Großeltern oder Familien… Beim StadionCharityRun steht die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Zwischen 10 und 11.30 Uhr kann jeder Teilnehmer sein eigenes Tempo wählen und so viele Runden absolvieren, wie er möchte. Eine Runde ist 1,9 Kilometer lang und führt nicht nur direkt rund um das Spielfeld, sondern auch über die Rampen hinauf in die erste Ebene des Stadions.

Voller Einsatz für die Clown Doctors

Die Teilnahme lohnt sich gleich doppelt: Das Startgeld von 15 Euro kommt zu 100 Prozent den Clown Doctors zugute. Mit jedem gelaufenen Meter wird so aktiv dazu beigetragen, schwerkranken Kindern in Spitälern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ihnen Mut zu machen und wichtige Lebensfreude zu schenken. Zusätzlich wartet auf alle Teilnehmer ein weiteres Zuckerl: Um 11.45 Uhr werden unter allen Startnummern attraktive Preise verlost. Hier kannst du dich anmelden.

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