„Millionen verschwinden“: Wirbel um anonymen Postwurf gegen Stadtwerke

Ein anonymer Postwurf mit dem Titel „Millionen verschwinden. Sie zahlen.“ hat am Mittwoch in Teilen Klagenfurts für Aufsehen gesorgt. In dem Schreiben wird den Stadtwerken Klagenfurt (STW) unter anderem vorgeworfen, Millionenbeträge an eine steirische Gesellschaft zu überweisen, ohne dafür entsprechende Gegenleistungen zu erhalten.

©kk Ein Blick auf das Schreiben.

Rechtliche Schritte befinden sich bereits in Prüfung

Eine Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Stadtwerke Klagenfurt weisen die Anschuldigungen entschieden zurück und betonen: „Die Stadtwerke Klagenfurt AG sind ein öffentliches Unternehmen der Landeshauptstadt Klagenfurt und damit der Stadt und ihren Einwohnern verpflichtet. Unter dieser Prämisse steht das wirtschaftliche Handeln des Unternehmens, und zwar ausnahmslos. Die im anonymen Postwurf aufgestellten Behauptungen gegen die Stadtwerke Klagenfurt sind falsch und diffamierend. Die erhobenen Vorwürfe entbehren jeder sachlichen Grundlage und dienen ausschließlich der anonymen Rufschädigung des Unternehmens. Rechtliche Schritte befinden sich bereits in Prüfung. Die Stadtwerke Klagenfurt stehen für seriöses und rechtskonformes Handeln, Verlässlichkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und Partnern.“

Bevölkerung hat Recht auf „lückenlose Aufklärung“

Die Causa ruft nun auch die Politik auf den Plan. Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt, sieht dringenden Handlungsbedarf bei den Verantwortlichen und fordert Konsequenzen aus den anhaltenden Diskussionen: „Die Stadtregierung muss Ruhe in die Stadtwerke bringen. Statt ständig neuer Vorwürfe und Schlagzeilen braucht es endlich eine Kultur der Transparenz und Aufklärung“, reagiert Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt, auf die aktuellen Entwicklungen rund um die Stadtwerke Klagenfurt. Für den Parteiobmann steht fest, dass die Bevölkerung ein Anrecht auf lückenlose Aufklärung hat: „Die Klagenfurterinnen und Klagenfurter erwarten sich zu Recht ein öffentliches Unternehmen, das transparent arbeitet und verantwortungsvoll mit öffentlichem Geld umgeht. Gerade bei einem Betrieb, der für zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge zuständig ist, darf es keinen dauerhaften Zustand der Verunsicherung geben“, so Samonig. Besonders die Bewältigung vergangener Probleme im Infrastrukturbereich wirft für die Grünen weiterhin Fragen auf, was die allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung zusätzlich verstärke: „Die Trinkwasserkrise ist bis heute nicht vollständig aufgearbeitet. Viele Menschen haben nach wie vor das Gefühl, dass wesentliche Fragen unbeantwortet geblieben sind. Genau deshalb braucht es jetzt politische Verantwortung, um die anhaltende Verunsicherung und Unruhe zu beenden und wieder Stabilität zu schaffen.“