Einbruch in Klagenfurt: Teure Armbanduhr aus unbewohntem Haus gestohlen

Nach einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Klagenfurt fehlt von den Tätern jede Spur. Die Polizei sucht nach Hinweisen

Eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro wurde gestohlen.

Eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro wurde gestohlen.

In Klagenfurt kam es im Zeitraum zwischen dem 11. Mai und dem 18. Mai zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus, indem sie eine Terrassentüre aufbrachen.

Armbanduhr entwendet

In der Folge durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten des Gebäudes und entwendeten eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro. Die Ermittler führen derzeit weitere Erhebungen durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 19:08 Uhr aktualisiert