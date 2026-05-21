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/ ©Montage: Fotolia-pattilabelle / Canva
Bild auf 5min.at zeigt ein Brecheisen und Blaulicht.
Eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro wurde gestohlen.
Kärnten
21/05/2026
Diebstahl

Einbruch in Klagenfurt: Teure Armbanduhr aus unbewohntem Haus gestohlen

Nach einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Klagenfurt fehlt von den Tätern jede Spur. Die Polizei sucht nach Hinweisen

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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In Klagenfurt kam es im Zeitraum zwischen dem 11. Mai und dem 18. Mai zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus, indem sie eine Terrassentüre aufbrachen.

Armbanduhr entwendet

In der Folge durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten des Gebäudes und entwendeten eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro. Die Ermittler führen derzeit weitere Erhebungen durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 19:08 Uhr aktualisiert
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