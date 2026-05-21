In Klagenfurt-Land: Diebe stahlen Gold und Schmuck aus Einfamilienhaus

Im Bezirk Klagenfurt-Land verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck und Goldmünzen in bis dato unbekannter Höhe.

Nach dem Einbruch im Bezirk Klagenfurt-Land sucht die Polizei nach den Tätern.

Nach dem Einbruch im Bezirk Klagenfurt-Land sucht die Polizei nach den Tätern.

Am Donnerstag kam es im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 9:15 bis 11:42 Uhr versuchten bis dato unbekannte Täter zunächst vergeblich in das Gebäude zu gelangen. „Die unbekannten Täter versuchten, durch Tritte gegen die Haustüre sowie durch das Aufdrücken eines Küchenfensters mit einem spitzen Gegenstand einzubrechen. Der Versuch verlief jedoch erfolglos“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Schmuck und Münzen weg

In weiterer Folge fand ein unbekannter Täter eine Hacke im Gartenhaus und schlug mit dieser das Glas einer Terrassentüre ein. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck und Goldmünzen in bis dato unbekannter Höhe. Weitere Erhebungen werden geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.05.2026 um 19:20 Uhr aktualisiert