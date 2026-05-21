In Klagenfurt-Land: Diebe stahlen Gold und Schmuck aus Einfamilienhaus
Im Bezirk Klagenfurt-Land verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck und Goldmünzen in bis dato unbekannter Höhe.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Donnerstag kam es im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von 9:15 bis 11:42 Uhr versuchten bis dato unbekannte Täter zunächst vergeblich in das Gebäude zu gelangen. „Die unbekannten Täter versuchten, durch Tritte gegen die Haustüre sowie durch das Aufdrücken eines Küchenfensters mit einem spitzen Gegenstand einzubrechen. Der Versuch verlief jedoch erfolglos“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.
Schmuck und Münzen weg
In weiterer Folge fand ein unbekannter Täter eine Hacke im Gartenhaus und schlug mit dieser das Glas einer Terrassentüre ein. Die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck und Goldmünzen in bis dato unbekannter Höhe. Weitere Erhebungen werden geführt.