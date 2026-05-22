Schutz für Flora und Fauna: Glanfurt-Aufstauvorrichtung wieder aktiv

Wasserverbandobmann Bürgermeister Christian Scheider und Geschäftsführer des Wasserverbands Glanfurt, Ingolf Herold, begutachteten die Installation vor Ort. Die temporäre Aufstauvorrichtung im Mündungsbereich Viktringerbach dient in erster Linie der Rückbewässerung der schottrigen Böden. Außerdem verfolgt sie das Ziel der Erhaltung der Feuchtflächen wie beispielsweise dem nahegelegenen Auwald und der Flora und Fauna, die dort ihren Lebensraum haben, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit.

„Erhaltung der Natur ist heute wichtiger denn je“

Der Einbau der Aufstaupfosten wurde von der Abteilung 12 der Landesregierung, Unterabteilung Wasserwirtschaft, vorgenommen. „Das eingereichte Hochwasserschutzprojekt Glanfurt hat sich im letzten Jahr zu einem Renaturierungsprojekt weiterentwickelt. Dieses befindet sich aktuell in genauer Ausarbeitung. Die Erhaltung der Natur ist heute wichtiger denn je, darum freut es mich, dass wir für dieses Stadtgebiet eine optimale Lösung finden werden“, so Bürgermeister Christian Scheider, Obmann des Wasserverbands.

Jedes Jahr von Anfang Mai bis Ende September

Der Bescheid, der dieser Aufstauvorrichtung zugrunde liegt, geht auf das Jahr 1967 zurück. Diese ist jedes Jahr von Anfang Mai bis Ende September im Einsatz, um die Fischdurchgängigkeit nicht zu behindern. Die Aufstauvorrichtung liegt im Bereich der Einmündung des Viktringerbaches in die Glanfurt.