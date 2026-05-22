Klagenfurt erblüht: Stadtgartenamt pflanzt 17.000 Sommerblumen

In der Innenstadt sowie im Europapark wurden an insgesamt vier Tagen rund 17.000 Sommerblumen ausgepflanzt.

Die Tage der Eisheiligen sind vorbei und die Temperaturen steigen wieder. Dieser Tage waren die Mitarbeiterinnen des Stadtgartenamts mit der diesjährigen Sommerblumenbepflanzung beschäftigt. Sie müssen in Bezug auf Hitze und Trockenheit einiges beachten, um auch den Ansprüchen der Pflanzen gerecht zu werden, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

„Ich bin stolz, …“

Zwei zentrale innerstädtische Hitze-Standorte sind das Stadttheater und das Stadthaus. Hier wird auf ein trockenresistentes Sortiment wie Eisbegonie, Scharfer Mauerpfeffer, Echeverie sowie auf Portulakröschen gesetzt, wird weiter mitgeteilt. Sechs Mitarbeiterinnen setzten auf beiden Flächen insgesamt rund 5.000 Pflanzen ein. „Ich bin stolz, in so einer wunderschönen Landeshauptstadt wohnen und tätig sein zu dürfen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtgartenamts tragen wesentlich zum herausragenden Image von Klagenfurt bei. Vielen Dank für euren Einsatz! Man sieht oft nicht den Aufwand, der dahintersteckt, sondern nur das umwerfende Resultat“, so Stadtgartenreferent Stadtrat Julian Geier.

Sommerblumen verschönern Klagenfurt

Die Bahnhofstraße wurde mit rund 3.000 Sonnenlieschen bestückt. Für ein buntes Farbenspiel am Domplatz sorgen u.a. Salbei in Orange und Blau, Zwerg Zyperngras und Indisches Blumenrohr. Den Heuplatz zieren aktuell überwiegend rote und weiße Farbtöne. Saunders Grünlilie verleiht ihm durch ihren grasartigen Wuchs eine gewisse Luftigkeit. Der wohl bekannteste Blumen-Hotspot ist die Schiffsanlegestelle in der Ostbucht. Das Thema See spiegelt sich im wellenförmigen Grundriss der Pflanzflächen wider. Insgesamt fanden bei der Schiffsanlegestelle rund 2.500 Pflanzen einen Platz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 11:19 Uhr aktualisiert