Vorsicht in der Dämmerung: Klagenfurts Igel sind wieder vermehrt unterwegs

Auf Klagenfurts Straßen sind die Igel wieder los. Autofahrer sollten nachts besonders aufmerksam sein und das Tempo drosseln, um die gefährdeten Tiere auf ihrer Nahrungssuche zu schützen.

Mit den wärmeren Temperaturen steigt im Stadtgebiet von Klagenfurt wieder die Aktivität der heimischen Igel. Die nachtaktiven Tiere sind derzeit verstärkt auf der Suche nach Nahrung und Partnern, was sie vor allem in den Abend- und Nachtstunden auf die Straßen treibt. Da die Tiere bei Gefahr auf ihren natürlichen Instinkt setzen und sich zusammenrollen, anstatt zu fliehen, wird der Kfz-Verkehr für sie zur tödlichen Falle.

Fernlicht und Hupen sollte vermieden werden

Um die Verlustzahlen zu senken, kommt es entscheidend auf das Verhalten der Autofahrer an. In der Dämmerung und nachts sollte das Tempo im Stadtgebiet deutlich reduziert werden, um rechtzeitig reagieren zu können. Taucht ein Tier auf der Fahrbahn auf, gilt es abzublenden und zu bremsen, sofern es die Verkehrslage sicher zulässt. Auf Fernlicht und Hupen sollte verzichtet werden, um die Tiere nicht zusätzlich zu verschrecken. Befindet sich ein zusammengerollter Igel in einer Gefahrenzone, kann er vorsichtig in seiner ursprünglichen Laufrichtung an den Straßenrand gesetzt werden, solange sich der Helfer dabei nicht selbst in Gefahr bringt. Für verletzte Tiere sollte umgehend tierärztliche Hilfe organisiert werden. „Der Igel kann nicht schneller laufen – aber wir können langsamer fahren. Jeder von uns kann mit einem kleinen Beitrag dafür sorgen, dass Klagenfurt ein sicherer Lebensraum für Mensch und Tier bleibt“, so Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke.

„Igelkorridore“ im eigenen Garten

Über die Straße hinaus lässt sich der Schutz der Tiere auch im eigenen Garten fortsetzen. Wer auf Pestizide, Schneckenkorn und Mähroboter verzichtet und stattdessen Laub- oder Reisighaufen sowie offene Komposthaufen belässt, schafft wertvollen Lebensraum. Zudem helfen kleine Durchgänge in Zäunen und Mauern, sogenannte Igelkorridore, den Tieren dabei, sicher von Grundstück zu Grundstück zu wandern, ohne den gefährlichen Umweg über den Asphalt nehmen zu müssen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2026 um 16:09 Uhr aktualisiert