Feuerwehr-Großeinsatz in Keutschach: Dachstuhl von Wohnhaus zerstört

Fünf Feuerwehren standen bei einem schweren Dachstuhlbrand in Leisbach im Großeinsatz. Die Rauchsäule war weithin sichtbar, mittlerweile steht auch das Ausmaß fest.

Ein schwerer Dachstuhlbrand hat am Freitagmittag in der Ortschaft Leisbach im Gemeindegebiet von Keutschach am See einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst – wir haben berichtet. Um 12:29 Uhr wurden die Feuerwehren Keutschach, Reifnitz, Techelweg und Viktring-Stein/Neudorf sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt alarmiert.

©BR Felix Filipic, BFKdo Klagenfurt-Land und Gabi Lelja, FF Keutschach

Feuer breitete sich rasch aus

„Die Rauchsäule war bereits auf der Anfahrt von weitem sichtbar. Die Brandbekämpfung erfolgte über mehrere Angriffsleitungen sowie über die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt“, erklärt das Bereichsfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land. Da sich das Feuer rasch auf weitere Bereiche des Gebäudes ausbreitete, war ein umfassender Innenangriff unter Atemschutz zunächst nur eingeschränkt möglich. Durch einen gezielten Außenangriff gelang es den Einsatzkräften jedoch, den Brand einzudämmen. Zeitgleich erkundeten Atemschutztrupps die unteren Räumlichkeiten des Wohnhauses und verhinderten im Innenangriff eine weitere Ausbreitung des Feuers. Alle Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befanden, konnten das Wohnhaus glücklicherweise selbstständig verlassen.

©BR Felix Filipic, BFKdo Klagenfurt-Land und Gabi Lelja, FF Keutschach

Dutzende Einsatzkräfte vor Ort

Neben den genannten Feuerwehren standen auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stv. BR Felix Filipic sowie der Bereitschaftsoffizier der Berufsfeuerwehr Klagenfurt im Einsatz. Zudem waren das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an.