Eröffnung im Südpark war ein voller Erfolg – morgen geht das Genuss-Fest weiter

Was für ein Auftakt im Südpark Klagenfurt. Die offizielle Eröffnung der Genussregion Goriška Brda am heutigen Freitagabend war ein voller Erfolg. Morgen geht es gleich weiter.

Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Politik feierten gemeinsam mit den Besuchern das grenzenlose Miteinander. Und das Beste: Morgen, am Samstag, geht das kulinarische Spektakel gleich weiter.

Der offizielle Startschuss

Das Shoppingcenter hat sich für dieses Wochenende in eine Genussmeile verwandelt. Wer heute Nachmittag durch den Südpark geschlendert ist, dem stieg sofort der Duft von frisch aufgeschnittenem, luftgetrocknetem Prosciutto und würzigem Käse in die Nase. Ebenso fand eine Gast-Präsentation der slowenischen „Toskana“ statt. Besonders berührend war das gemeinsame Kulturprogramm der Volksschule Lind ob Velden und der Partnerschule aus Dobrovo: Die Kids zeigten mit ihren Tänzen und Liedern eindrucksvoll, wie gelebtes und freundschaftliches Miteinander über Grenzen hinweg funktioniert. Um 17 Uhr fiel schließlich der offizielle Startschuss im Beisein zahlreicher Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

©5 Minuten Zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft waren bei der Eröffnung.

Morgen geht es weiter

Am Samstag, dem 23. Mai 2026, geht das Fest weiter. Die Marktstände haben wieder den ganzen Tag für euch geöffnet. Holt euch die echten Schätze aus Goriška Brda direkt nach Hause – von renommierten Weinen über die berühmten Brda-Kirschen bis hin zu feinsten Spezialitäten aus der Karstregion. Kostet euch quer durch das Angebot von Ausstellern wie Vina Peršolja, Kmetija Primar oder den Käsespezialitäten von David. Den gesamten Samstag über sorgen Musikgruppen aus Slowenien für die perfekte Urlaubsstimmung mitten im Center.

©5 Minuten Freut euch auf die berühmten Brda-Kirschen.