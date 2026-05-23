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/ ©Büro LR Reichmann
Bild auf 5 Minuten zeigt die Eröffnung des Klagenfurt Festivals
Das Klagenfurt Festival wurde am Freitag eröffnet.
Klagenfurt
23/05/2026
Am Freitag

Klagenfurt Festival wurde eröffnet

Die bereits sechste Auflage des Klagenfurt Festivals wurde gestern, Freitag, im Burghof in Klagenfurt eröffnet.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(206 Wörter)
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Cellistin Marie Spaemann und die Band Naked Lunch zeugten unter anderen gleich am ersten Tag vom bunten Repertoire. Landesrat Peter Reichmann dankte im Rahmen der Eröffnung auch stellvertretend für Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig, Bernd Liepold Mosser für ein außergewöhnliches Programm, das ein breites Publikum aller Altersklassen und Interessen anspricht.

Bis 10. Juni

Noch bis zum 10. Juni werden, neben der Hauptbühne im Burghof, verschiedene Plätze, Bühnen und der öffentliche Raum der Landeshauptstadt zur Kulisse für ein vielfältiges Programm aus Musik, Theater, Literatur und Performances mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern, österreichischen Größen und Newcomern.

Orte der Musik

„Das Festival ist zu einer unverkennbaren Marke geworden und bringt wichtige Impulse in das kulturelle Leben von Klagenfurt und Kärnten“, betonte Reichmann. Musik, Kunst und Kultur hätten eine ganz besondere Eigenschaft: Sie verbinden und schaffen Raum für Begegnungen. So sind Orte der Musik und der Kunst immer auch Orte der Begegnung, des Miteinanders, des Austausches. Durch das Festival wird die Klagenfurter Innenstadt nicht nur zur Bühne, sondern auch zur Begegnungszone. „Kärnten kann sich glücklich schätzen ein so interessantes und vielseitiges kulturelles Angebot zu besitzen“, betonte Reichmann.

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