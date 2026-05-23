Direktflüge ab Klagenfurt: Neues Angebot für den Griechenland-Urlaub

Ab dem Flughafen Klagenfurt startet Springer Reisen mit Direktflügen nach Paros in die neue Griechenland-Saison, die ab Mitte August durch Flüge auf die Insel Skiathos ergänzt wird.

Am Flughafen Klagenfurt hat die diesjährige Griechenland-Saison mit dem ersten Sommer-Charterflug von Springer Reisen begonnen. Bis Mitte Juli bedient die Fluggesellschaft Avanti Air jeden Samstag direkt die Kykladeninsel Paros. Die Nachbarinsel Naxos ist von dort aus über einen kurzen Schiffstransfer erreichbar.

Inselkombinationen sind gefragt

Andrea Springer freut sich über den Start der Chartersaison ab Klagenfurt: „Mit unseren Charterflügen setzen wir bewusst auf regionale Flughäfen, kurze Flug- und Transferzeiten sowie sorgfältig ausgewählte familiäre Hotels auf kleinen, authentischen Inseln. Unser Charterflug nach Paros hebt bis Mitte Juli wöchentlich jeweils samstags ab. Die Schwesterninsel Naxos ist bequem mit einem 20-minütigen privaten Schiffstransfer erreichbar. Neu im Programm: Von Mitte August bis Ende September fliegen wir jeden Freitag direkt ab Klagenfurt auf die griechische Insel Skiathos. Freigepäck ist auf allen Charterflügen bereits im Reisepreis inkludiert. Besonders gefragt sind individuelle Inselkombinationen – wer Vielfalt liebt, dem empfehlen wir beispielsweise, Paros mit Naxos oder Skiathos mit Alonissos zu kombinieren.“ Auch die Flughafenleitung hebt die Bedeutung der Verbindung für die Region hervor. „Springer Reisen ist seit vielen Jahren ein verlässlicher und wichtiger Partner unseres Flughafens, und wir freuen uns sehr, dass auch heuer wieder Direktflüge nach Griechenland angeboten werden können“, so Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt. „Griechenland ist im heurigen Sommer besonders stark nachgefragt und mit Paros und Naxos bieten wir gemeinsam zwei außergewöhnlich attraktive Inselziele ab Klagenfurt an.“

Anpassung zur Saisonmitte

In der zweiten Sommerhälfte wird das Angebot angepasst: Von Mitte August bis Ende September geht es jeweils freitags direkt auf die Insel Skiathos. Neben den Urlaubsflügen nach Griechenland und weiteren saisonalen Verbindungen von SeniorenReisen nach Varna umfasst der Flugplan ab Klagenfurt im Sommer 2026 regelmäßige Flüge von Austrian Airlines nach Wien, Eurowings nach Köln, SkyAlps nach Rom sowie Ryanair-Verbindungen nach London und Palma de Mallorca.