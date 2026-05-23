„Ganzes Leben verändert“: Kärntner Milchproduzent meldet sich nach Brand

Nach dem verheerenden Dachstuhlbrand in Keutschach meldet sich der betroffene Onigerhof zu Wort. Trotz des enormen Schadens am Wohnhaus zeigt sich der Kärntner Milchproduzent tief berührt von der Welle der Hilfsbereitschaft.

Nach dem Großbrand blickt die Familie vom Kärntner Onigerhof trotz des schweren Verlusts mit großer Dankbarkeit auf die enorme Hilfsbereitschaft der Region.

Nach dem Großbrand blickt die Familie vom Kärntner Onigerhof trotz des schweren Verlusts mit großer Dankbarkeit auf die enorme Hilfsbereitschaft der Region.

Nach dem schweren Dachstuhlbrand am Freitagmittag in Leisbach im Gemeindegebiet von Keutschach am See, der einen Großeinsatz zahlreicher umliegender Feuerwehren auslöste, laufen mittlerweile die Ermittlungen. Das Feuer hatte sich rasch ausgebreitet und einen enormen Sachschaden am Gebäude hinterlassen, glücklicherweise konnten sich jedoch alle Bewohner rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen.

Familie zeigte sich dankbar

Nur einen Tag nach dem Unglück meldete sich die betroffene Familie vom Onigerhof, welche für ihre Milch und Milchprodukte in Kärnten bekannt sind, mit emotionalen Worten zu Wort. Angesichts der Beschädigung ihres Zuhauses überwiegt bei den Betroffenen die tiefe Dankbarkeit für die schnelle Hilfe in der Not. Die Familie teilte öffentlich mit: „Manchmal verändert sich innerhalb weniger Minuten das ganze Leben. Nach dem Brand unseres Wohnhauses möchten wir von Herzen Danke sagen. Ein riesengroßes Dankeschön gilt allen Feuerwehren, die mit unglaublichem Einsatz geholfen haben. Ebenso danken wir all unseren Freunden und unserer Familie für die Mithilfe am Hof, die vielen Nachrichten, die offenen Arme, die Unterstützung und den Zuspruch. Eure Hilfe und Anteilnahme bedeuten uns unendlich viel.“

Große Anteilnahme in den sozialen Medien

Einen besonderen Dank richtete die Familie zudem an das Restaurant Karawankenblick sowie an das Restaurant Koschat, die in dieser Ausnahmesituation sofort zur Seite standen. Zum Abschluss betonten sie nochmals, wie viel ihnen die Gemeinschaft bedeutet: „Es ist für uns nicht selbstverständlich, so viel Mitgefühl und Zusammenhalt zu erhalten. Danke an jeden Einzelnen, der gestern geholfen, mitgefühlt oder unterstützt hat egal in welcher Form.“ Auch in den sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme riesig, wo in zahlreichen Kommentaren viel Kraft, Mut und alles Gute für die Zukunft gewünscht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2026 um 19:21 Uhr aktualisiert