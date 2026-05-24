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/ ©BR Felix Filipic, BFKdo Klagenfurt-Land und Gabi Lelja, FF Keutschach
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
In Leisbach kam es zu einem Brand.
Leisbach
24/05/2026
Feuerwehr im Einsatz

Zigarettenreste in Plastikeimer lösten Großbrand aus

Zu einem Feuerwehrgroßeinsatz kam es am 22. Mai in Leisbach. Ein Dachstuhl brannte. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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„Die Rauchsäule war bereits auf der Anfahrt von weitem sichtbar. Die Brandbekämpfung erfolgte über mehrere Angriffsleitungen sowie über die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Klagenfurt“, erklärt das Bereichsfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land. 

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Neben zahlreichen Feuerwehren standen auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stv. BR Felix Filipic sowie der Bereitschaftsoffizier der Berufsfeuerwehr Klagenfurt im Einsatz. Zudem waren das Rote Kreuz und die Polizei vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Nun ist die Brandursache bekannt.

Zigarettenreste wahrscheinlich Ursache

Am 23. Mai 2026 ermittelten Brandermittler des BPK – Klagenfurt Land gemeinsam mit der Brandverhütungsstelle Kärnten und dem Landeskriminalamt Kärnten, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund unsachgemäßer Entsorgung von Rauchwarenresten in einem Plastikmülleimer am Balkon des gegenständlichen Wohnhauses ausgebrochen war.

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