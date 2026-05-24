95 Jahre: Pfarrkindergarten St. Theresia feiert großen Geburtstag

Der Pfarrkindergarten St. Theresia „Elblhof“ feierte amm 22. Mai sein 95-jähriges Jubiläum. Mehr als neun Jahrzehnte steht die Bildungseinrichtung für Singen, Lachen, Tanzen, Turnen, Gestalten, Lernen und vieles mehr.

Donnerstagnachmittag gab es einen besonderen Grund zum Feiern: 95 Jahre Pfarrkindergarten St. Theresia! Unter dem Motto „Bildung fängt im Herzen an“ werden den Kindern Werte wie Achtung, Nächstenliebe und Herzlichkeit vermittelt.

Jubiläumstorte und Feuerwehr-Malbücher

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums überreichte Bürgermeister Christian Scheider eine Jubiläumstorte sowie Feuerwehr-Malbücher für die Kinder. Der Pfarrkindergarten St. Theresia zertifizierte sich 2023 außerdem in Kooperation mit der Präventionsstelle der Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie der Landeshauptstadt mit dem Gütesiegel „Gesunder Kindergarten“.

„Jahrzehntelange, beeindruckende Geschichte“

„Der Pfarrkindergarten St. Theresia kann auf eine jahrzehntelange, beeindruckende Geschichte zurückblicken. Tausende Kinder haben hier bereits ihren Bildungsweg begonnen. Ich gratuliere herzlichst zu diesem großen Jubiläum und bedanke mich bei allen, die die wichtige Arbeit der Elementarpädagogik leisten“, so Bürgermeister Christian Scheider. Die Gemeinschaft des Kindergartens wird vor allem durch liebevolle Begegnungen und die Vermittlung christlicher Werte geprägt, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Die Bildungsarbeit umfasst die Bereiche Emotionen und soziale Beziehungen, Ethik und Gesellschaft, Sprache und Kommunikation sowie Bewegung und Gesundheit.