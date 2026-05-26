20 Jahre CityArkaden: Das nächste Event-Highlight wartet am Samstag

Das Jubiläumsjahr in der CityArkaden Klagenfurt geht in die nächste Runde: Am Samstag, dem 30. Mai, wartet das Spiel „4-Gewinnt“ im XXL-Format mit tollen Preisen.

Die Veranstaltungen anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der CityArkaden Klagenfurt gehen weiter. Nach „Würfelwitz“ im März und „XXL-Memory“ im April, bei dem die Besucherinnen und Besucher Gutscheine und Preise der CityArkaden-Shops gewinnen konnten, folgt nun am Samstag, 30. Mai ab 13 Uhr das Spiel „4-Gewinnt“ – natürlich auch im XXL-Format. Auch diesmal gibt es Gutscheine und Preise der Shops zu gewinnen.

Eine kleine Vorschau auf die nächsten Spiele:

Samstag, 20. Juni Buzzer-Quiz

Samstag, 26. September Ladenspiel

Gewinne Konzertkarten

Bis Samstag, 30. Juni besteht darüber hinaus die Möglichkeit, VIP-Tickets für die STARnacht am Wörthersee am Freitag, 10. Juli mit exklusiver Backstage-Führung zu gewinnen, sowie Stehplatz-Tickets für die Konzerte rund um die STARnacht am Wörthersee von MATAKUSTIX, ANDREAS GABALIER, MARK FORSTER und PIZZERA & JAUS. Teilnahmekarten gibt es an der Kundeninformation im Erdgeschoss.

Im Oktober: Jubiläumsabschluss-Event

Am Freitag, 16. Oktober und Samstag, 17. Oktober findet dann der große Jubiläumsabschluss-Event statt, u.a. mit dem „Schlüsselspiel“. Zu einem späteren Zeitpunkt gibt es dazu mehr Infos. Weitere Informationen zum 20-jährigen Jubiläum findet man unter www.city-arkaden-klagenfurt.at/events sowie laufend auf den Social-Media-Kanälen der CityArkaden Klagenfurt.