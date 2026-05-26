Bus-Ausfälle in Klagenfurt: Innenstadt am Donnerstag gesperrt

Am Donnerstag, 28. Mai, und Samstag, 30. Mai, sorgen zwei Veranstaltungen in der Klagenfurter Innenstadt für Behinderungen im KMG Netz. Es kommt zu Umleitungen bzw. Anhaltungen und Behinderungen.

Am Donnerstag, 28. Mai, geht der Klagenfurter Altstadtlauf über die Bühne. Mit Beginn der Kinderläufe ab ca. 16.45 Uhr wird die Wiesbadener Straße gesperrt. Ab ca. 18.15 Uhr werden auch Heuplatz und 8. Mai Straße (komplette Innenstadt) bis ca. 22 Uhr gesperrt. Die Umleitungen der KMG-Linien erfolgen über den Ring. An den nicht bedienten Haltestellen werden entsprechende Hinweise angebracht. Folgende Linien sind betroffen: A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 8.

Regenbogenparade am 30. Mai

Am Samstag, 30. Mai, findet in der Klagenfurter Innenstadt die Regenbogenparade statt. Aus diesem Grund ist mit Anhaltungen, Behinderungen und Ausfällen im KMG Linienbetrieb zu rechnen. Voraussichtliche Dauer: 13 bis 17.30 Uhr. Route: Theaterplatz – Radetzkystraße – Villacher Ring – St. Veiter Ring – St. Veiter Straße – Heuplatz – Waaggasse – Bahnhofstraße – Viktringer Ring – Villacher Ring – Radetzkystraße – Goethepark.