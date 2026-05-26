Baby-Glück und TV-Job: Amira Aly spielt in Erfolgsserie mit

Doppelte Freude bei Amira Aly: Die 33-Jährige verkündete erst kürzlich ihre Schwangerschaft und sorgt nun mit einem neuen Schauspiel-Engagement für Aufsehen.

Auf Instagram gab die Moderatorin ihren Fans bereits exklusive Einblicke vom Set.

Auf Instagram gab die Moderatorin ihren Fans bereits exklusive Einblicke vom Set.

Die gebürtige Kärntnerin wird in einer kommenden Folge der ZDF-Erfolgsreihe „Das Traumschiff“ zu sehen sein. Die Dreharbeiten dazu fanden erst vor wenigen Tagen im ägyptischen Luxor statt.

Unterstützung für den Kapitän

Wie das ZDF bestätigte, übernimmt Aly in der Episode „Das Traumschiff: Nil“ die Rolle der ägyptischen Kellnerin Leila Hasan. In der Handlung steht sie dem Staff-Kapitän Martin Grimm (gespielt von Daniel Morgenroth) in einer besonderen Lage zur Seite. Ein offizieller Ausstrahlungstermin steht aktuell noch nicht fest.

Einblick hinter die Kulissen

Auf Instagram gab die Moderatorin ihren Fans bereits exklusive Einblicke vom Set. Neben Fotos mit Serien-Urgestein Barbara Wussow teilte sie auch ein Selfie aus der Maske, auf dem deutlich ihr Babybauch zu sehen ist. Für Aly ist der Dreh in Ägypten eine Herzensangelegenheit: Da ihr Vater Ägypter ist und dort lebt, hat sie eine tiefe persönliche Bindung zu dem Land.

Familiäre Unterstützung

Schon im Februar besuchte sie mit ihren Söhnen die Familie in Ägypten. Diesmal mit dabei: Ihr Partner, der Moderator Christian Düren. Das Paar erwartet derzeit den ersten gemeinsamen Nachwuchs.