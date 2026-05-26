Traktor rollte los und klemmte Landwirt (72) ein

Am heutigen Dienstag kam es in Klagenfurt Land zu einem schweren Unfall mit einem Traktor. Ein 72-Jähriger wurde von dem Fahrzeug eingeklemmt.

Der schwerverletzte Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der schwerverletzte Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Am Dienstag gegen 8.50 Uhr, wollte ein 72-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, eine Seilwinde an seinem Traktor ankoppeln. Dazu startete er seinen Traktor von außen ohne sich zu vergewissern ob ein Gang eingelegt war. Dann geschah das Unglück.

Mann wurde schwer verletzt

Plötzlich sprang der Traktor nach vorne und drückte den 72-Jährigen gegen eine Holzsäule des Carports. Kurz darauf wurde er von seiner Frau verletzt am Boden gefunden. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der schwerverletzte Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.