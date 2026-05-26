Große Suchaktion: Mann aus Altenheim vermisst

Am Pfingstmontag verschwand ein Bewohner des Altenwohnheimes in Tigring spurlos. Es kam zu einer groß angelegten Suchaktion.

Der Mann war zu einem Spaziergang aufgebrochen, von dem er nicht zurückkam. Die Polizei, sowie die Polizeidiensthundeeinheit konnte eine Spur in der Nähe des Altenwohnheimes feststellen, wurden jedoch nicht fündig. Daher wurde die Feuerwehren der Gemeinde Moosburg, sowie die Rettungshundebrigade und die Libelle Flir ebenfalls alarmiert. Es wurde eine gemeinsame Einsatzleitung errichtet und in weiterer Folge sämtliche Kräfte koordiniert.

Mann wurde gefunden

Das gesamte Gebiet im Nahbereich wurde abgesucht. Gegen 21 Uhr schließlich die freudige Nachricht: Eine Gruppe der FF Tigring konnte den Mann im Bereich Malleberg in einem Waldstück unverletzt auffinden. Er wurde umgehend ins Altenwohnheim zurückgebracht, wo es ihm nach einer Stärkung sichtbar wieder gut ging. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren aus der Region, die Polizei sowie die Österreichische Rettungshundebrigade.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 13:22 Uhr aktualisiert