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/ ©Montage: Canva/Marktgemeinde Köttmansdorf
Das Bild zeigt einen Wassermangel auf www.5min.at.
Grund ist die derzeitig herrschende Trockenheit.
Köttmansdorf
26/05/2026
Neue Verordnung

Wassermangel in Köttmannsdorf: Diese Verbote gelten ab sofort

Nun gibt auch die Gemeinde Köttmannsdorf eine
Anordnung bezüglich des Wasserverbrauches aus. Diese Regeln gelten ab heute.

von Amelie Meier
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)
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Auch in Köttmannsdorf gibt es mittlerweile eine Anordnung. Grund ist die derzeitig herrschende Trockenheit. Die Bezieher von Wasser aus der Gemeindewasserversorgung Köttmannsdorf werden wegen der vorherrschenden Trockenheit verpflichtet, ab sofort bis auf Weiteres den Wasserverbrauch auf das unbedingt notwendige Ausmaß einzuschränken, heißt es in der Anordnung.

Verboten ist:

a) das Befüllen von Schwimmbecken und Pools

b) das Bewässern von Rasen- und Grünflächen, Hecken und Bäumen

c) das Waschen von Hausein- und zufahrten, sowie von Terrassen, Fassaden etc.

d) das Autowaschen und der Betrieb von privaten Waschanlagen

e) das Waschen von Großgeräten.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Gemeindeverordnung.
©Marktgemeinde Köttmansdorf
Ein Blick auf die Gemeindeverordnung.
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