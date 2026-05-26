Wassermangel in Köttmannsdorf: Diese Verbote gelten ab sofort
Nun gibt auch die Gemeinde Köttmannsdorf eine
Anordnung bezüglich des Wasserverbrauches aus. Diese Regeln gelten ab heute.
Auch in Köttmannsdorf gibt es mittlerweile eine Anordnung. Grund ist die derzeitig herrschende Trockenheit. Die Bezieher von Wasser aus der Gemeindewasserversorgung Köttmannsdorf werden wegen der vorherrschenden Trockenheit verpflichtet, ab sofort bis auf Weiteres den Wasserverbrauch auf das unbedingt notwendige Ausmaß einzuschränken, heißt es in der Anordnung.
Verboten ist:
a) das Befüllen von Schwimmbecken und Pools
b) das Bewässern von Rasen- und Grünflächen, Hecken und Bäumen
c) das Waschen von Hausein- und zufahrten, sowie von Terrassen, Fassaden etc.
d) das Autowaschen und der Betrieb von privaten Waschanlagen
e) das Waschen von Großgeräten.