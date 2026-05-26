Wassermangel in Köttmannsdorf: Diese Verbote gelten ab sofort

a) das Befüllen von Schwimmbecken und Pools

b) das Bewässern von Rasen- und Grünflächen, Hecken und Bäumen

c) das Waschen von Hausein- und zufahrten, sowie von Terrassen, Fassaden etc.

d) das Autowaschen und der Betrieb von privaten Waschanlagen

e) das Waschen von Großgeräten.