„Jede Minute zählt“: Kärntner Feuerwehr rückt zu Türöffnungen aus

Gleich zweimal wurde die Feuerwehr Ebenthal am vergangenen Pfingstwochenende zu einer Türöffnung alarmiert. Den ersten Einsatz hatten die Florianis am Sonntag. Als die Sirenen heulten, machten sie sich sofort auf den Weg zu einer Wohnung. Vor Ort öffneten sie eine defekte Innentür und konnten so eine Person befreien. Diese blieb glücklicherweise unverletzt.

Über den Balkon zum Patienten

Am Pfingstmontag folgte der nächste Einsatz, der sich etwas herausfordernder gestaltete. Über den Balkon und mithilfe eines speziellen Geräts verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zu einer Wohnung, in der eine Person Hilfe brauchte. Anschließend öffneten die Florianis die Eingangstür von innen, sodass die Rettungskräfte rasch zum Patienten gelangen konnten. Schnelligkeit ist bei Feuerwehreinsätzen ohnehin immer gefragt, wie die Feuerwehr Ebenthal noch einmal ins Gedächtnis ruft: „Für uns gilt: Jede Minute zählt – auch bei Türöffnungen.“