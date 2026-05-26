Entscheidung gefallen: Wer neuer KABEG-Chef werden soll

Die Neubesetzung der Vorstandsposition der KABEG nimmt konkrete Formen an. In einer Sondersitzung des Aufsichtsrates wurde am Dienstag die Reihung der Kandidaten festgelegt. Als Erstgereihter ging dabei Karl Cernic hervor.

Am Dienstag fand eine Sondersitzung des KABEG-Aufsichtsrats zur Neubesetzung der Vorstandsposition statt. Diese war notwendig geworden, weil der derzeitige Vorstand Arnold Gabriel für eine weitere Funktionsperiode aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht. Laut Aufsichtsratsvorsitzendem Leo Murer sei bei der Nachbesetzung besonderer Wert auf ein unabhängiges und transparentes Auswahlverfahren gelegt worden. Deshalb wurde die externe Personalberatungsfirma ISG mit der Durchführung des Bewerbungsprozesses beauftragt.

50 Bewerbungen, vier Kandidaten in engerer Auswahl

Insgesamt gab es laut KABEG 50 Bewerbungen für die Position. Nach Sichtung der Unterlagen und Vorgesprächen durch die Personalberatung wurden vier Kandidaten zu einem Hearing mit dem Aufsichtsrat eingeladen. „Wir haben heute Gespräche mit Top-Kandidaten geführt. Als Erstgereihter ging schließlich Hon.-Prof. Mag. Dr. Karl Cernic hervor“, erklärt Murer. Ausschlaggebend seien dessen fachliche und persönliche Qualifikationen gewesen. Nun sollen Gespräche über einen möglichen Dienstbeginn geführt werden.

©Fotomontage 5 Minuten/Johanna Dulnigg Karl Cernic soll zukünftig die Geschicke der KABEG leiten.

FPÖ ortet Postenschacher

Kritik an der Besetzung kommt seitens der FPÖ. Klubobmann Erwin Angerer ortet Postenschacher und erklärt: „Dass Cernic das Rennen gemacht hat, ist für mich keine Überraschung. Denn die Personalrochaden der SPÖ sind schon lange vorhersehbar.“ Er spricht von einer „maßgeschneiderten“ Aussendung für Cernic und betont: „Wir haben in Kärnten wirklich wichtigere Probleme, als Parteigünstlinge mit Top-Jobs zu versorgen.“

Team Kärnten wünscht alles Gute für „Mammutaufgabe“

Gemäßigter fallen die Reaktionen seitens des Team Kärnten aus. Dort heißt es, man wolle Cernic an seinen Taten messen, zumal ihm angesichts der angespannten Personalsituation und der demographischen Entwicklung Kärntens eine „Mammutaufgabe“ bevorstehe. „Wir wünschen ihm für seine neue Funktion, insbesondere im Hinblick auf die medizinische Versorgungssicherheit in Kärnten, alles Gute und erwarten uns eine unpolitische und überparteiliche Ausübung dieser Schlüsselposition im sensiblen Gesundheitsbereich“, so Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer.

ÖVP: „Cernic ist der richtige Mann“

Auch von der ÖVP gibt es Glückwünsche, doch es wird auch einiges vom designierten KABEG-Vorstand erwartet, nämlich Strukturreformen bei der KABEG. „Wichtig dabei ist allerdings, dass dies nicht auf dem Rücken Patienten passiert“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber. Lobende Worte findet ÖVP-Clubobmann Markus Malle: „Karl Cernic ist der richtige Mann an der richtigen Stelle – und auch zur richtigen Zeit.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 17:11 Uhr aktualisiert