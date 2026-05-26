Vom Nachbarn überwacht? Kärntner Streit wird Fall fürs Fernsehen

Ein Nachbarschaftsstreit um Überwachungskameras in Pörtschach beschäftigt mittlerweile sogar die Volksanwaltschaft – und sorgt für scharfe Kritik an der BH Klagenfurt.

Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit in Pörtschach beschäftigt mittlerweile Behörden, Gerichte und sogar die Volksanwaltschaft. Im Mittelpunkt stehen mehrere Überwachungskameras eines Hausbesitzers, die laut der betroffenen Familie K. nicht nur das eigene Grundstück, sondern auch öffentliche Flächen und den Nachbargarten filmen sollen. Wie es seitens der Volksanwältin Gaby Schwarz heißt, hatte die Datenschutzbehörde bereits im Dezember 2024 festgestellt, dass die Videoüberwachung rechtswidrig sei. Laut Bescheid hätten die Kameras technisch so angepasst werden müssen, dass weder öffentliche Bereiche noch das Grundstück der Nachbarn erfasst werden können.

©Volksanwaltschaft/Elias Pargan Volksanwältin Gaby Schwarz kritisiert die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land scharf.

„Behörde reagierte nicht“

Doch genau daran entzündete sich ein neuer Streit. Die Familie aus Pörtschach wirft der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land vor, den Bescheid nicht korrekt vollzogen zu haben. Nach dem Bescheid der Datenschutzbehörde wartete auf Familie K. eine nervenaufreibende Amtsodyssee: „Die zuständige Behörde – die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land – reagierte nicht. Dann entgegnete die Behörde, dass sie nicht zuständig ist“, heißt es aus dem Büro von Volksanwältin Schwarz dazu.

Private Videoüberwachung in Österreich – das ist erlaubt: Grundsätzlich gilt in Österreich: Private Videoüberwachung darf nur das eigene Grundstück erfassen. Der Winkel der Kameras darf dabei laut Volksanwältin Schwarz ausschließlich bis zur eigenen Grundstücksgrenze gehen. Öffentliche Flächen oder Nachbargrundstücke dürfen nicht gefilmt werden.

„Lösung“ sorgt für weiteren Wirbel

Ein Anwalt belehrte die Behörde eines Besseren, doch damit war die Sache für Familie K. noch nicht vorbei. „Erst nach mehrmaligen Aufforderungen durch Familie K. begann die BH den Bescheid zu exekutieren, stellte ihre Bemühungen aber vorzeitig ein“, so Schwarz. Der Grund: Der Nachbar hatte der BH Fotos übermittelt, die zeigen sollen, dass sogenannte Schwarzblenden eingerichtet wurden. Diese digitalen Bereiche verdecken Teile des Bildes softwaretechnisch. Für die BH war der Fall damit abgeschlossen, doch für die Nachbarn und Volksanwältin Schwarz nicht.

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Kamerawinkel jederzeit änderbar

Sie erklärt auch, warum hier noch Handlungsbedarf besteht: „Die Datenschutzbehörde sagt eindeutig: Eine softwaretechnische Schwarzblende oder andere Maßnahmen, die mit wenig Aufwand wieder rückgängig gemacht werden können, erfüllen den Bescheid nicht.“ Die Krux an der Sache sei, dass die Kameras weiterhin per App steuerbar seien, die Winkel könnten also jederzeit geändert werden. „Wie will die Bezirkshauptmannschaft das überprüfen?“, zeigt sich Schwarz verärgert.

„Mir fehlt jedes Verständnis“

Besonders sauer stößt der Volksanwältin außerdem auf, dass die Bezirkshauptmannschaft das Verfahren Anfang 2026 als erledigt betrachtete. Aus ihrer Sicht hätte die Behörde den Bescheid weiter exekutieren und notfalls Beugestrafen verhängen müssen. „Mir fehlt für die Vorgehensweise der BH Klagenfurt-Land jedes Verständnis“, findet Schwarz klare Worte. Sie betont, dass es einen gültigen Bescheid gebe, der umzusetzen sei. Dass die Familie bei weiteren Beschwerden auf ein neues Verfahren verwiesen wurde, sorgt zusätzlich für Kritik. AM 23. Mai wurde der Fall in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ behandelt, wo die Volksanwältin scharfe Kritik an der Behörde übte.