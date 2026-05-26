Megachallenge: Wird in Klagenfurt der Kniebeugen-Weltrekord geknackt?

6.200 Kniebeugen am Stück? Genau diesen Weltrekord will Daniel Krobath jetzt in den Klagenfurter City Arkaden knacken. Und ganz Klagenfurt soll dabei mit ihm in die Knie gehen – für einen guten Zweck.

Nach seinen „Wallsit“- und Push-ups-auf-Fäusten-Weltrekorden nimmt Daniel Krobath bereits die nächste sportliche Herausforderung in Angriff. Am Samstag, dem 6. Juni, will er in den Klagenfurter City Arkaden den Weltrekord für die meisten Kniebeugen am Stück brechen. Der aktuelle Rekord liegt bei 6.200 Kniebeugen und wurde 2024 vom Mazedonier Slobodancho Gjorgjiev aufgestellt.

Schafft Klagenfurt 20.000 Kniebeugen?

Doch nicht nur ein Einzelrekord soll an diesem Tag in Klagenfurt geschafft werden. Gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern der City Arkaden soll an diesem Tag auch die Marke von insgesamt 20.000 Kniebeugen geknackt werden. Dabei werden Spenden für den guten Zweck gesammelt. Stadträtin Constance Mochar zeigt sich begeistert vom neuerlichen Weltrekordversuch in Klagenfurt und erklärt: „Und jetzt sind wir alle gefragt: Lassen wir Klagenfurt gemeinsam die 20.000 Kniebeugen‑Marke knacken und zeigen wir, wie stark wir als Team sind.“

Trendsportart im Mittelpunkt

Die Veranstaltung startet um 10 Uhr. Neben dem Weltrekordversuch wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Besucher. Geplant sind Mitmachstationen, Fitness-Challenges und Vorführungen rund um den Trendsport Calisthenics. Mit dabei sind auch die Profis von „Streetworkout Carinthia“, die eine Showeinlage präsentieren. Außerdem tritt der bekannte Content Creator und Vereinsobmann Marvin Schuppe alias „Maveletics“ auf, der mit seinen sogenannten „Bar-Dances“ in sozialen Netzwerken Millionen Aufrufe erreicht.