Ex-Austria-Coach: Was wird jetzt aus Carsten Jancker?

Die Regionalliga-Spatzen pfiffen es schon leise von den Dächern. Am Dienstag wurde dann offiziell: ASKÖ Oedt zieht sich in der kommenden Saison freiwillig in die Landesliga zurück.

„Ich kann das bestätigen, wir haben dazu eine entsprechende Aussendung gemacht“, so Obmann Richard Bidner zu 5 Minuten. Es gehe um infrastrukturelle Nachteile, man könne den guten sportlichen Weg so nicht seriös weiterführen, heißt es. Doch was bedeutet dies für Trainer Carsten Jancker, der vor dem Engagement bei den Oberösterreichern die Austria Klagenfurt trainiert hatte – und als Nachfolger von Peter Pacult vor einem Jahr tragisch aus der Bundesliga abgestiegen war? Bidner nur: „Der wird gehen.“

Kein Comeback bei Violett

Im Klub geht man dem Vernehmen nach davon aus, dass der Coach schon was Neues habe. Doch wo? Zurück nach Waidmannsdorf geht es für Jancker zumindest nicht. Laut Klagenfurt-Boss Zeljko Karajica gibt es kein Comeback bei Violett. Trainer Slobodan Grubor wurde ja bereits das Vertrauen für den Neuaufbau öffentlich ausgesprochen.

Jancker: „Ich will weiter Trainer sein“

5 Minuten erreichte den einstigen Ausnahmestürmer und DFB-Nationalspieler am Dienstag Abend selbst. „Ich hatte vor vier Wochen ja bereits entschieden, im Sommer etwas Neues zu machen. Ich will weiter Trainer sein – und Österreich ist seit 2006 mein Lebensmittelpunkt“, so Jancker, der in Deutschland aufgrund seiner aktiven Meriten noch immer einen guten Namen hat, vor wenigen Tagen erst bei Ex-Klub FC Bayern zum Jubiläum des Champions-League-Sieges von 2001 („Da sieht man die Wertschätzung“) eingeladen war.

„Im Fußball kann es schnell gehen“

„Heute kam dann die endgültige Entscheidung vom Klub. Was jetzt kommt, steht noch nicht fest. Im Fußball kann es schnell gehen“, so Jancker weiter. Zum Kapitel Klagenfurt sagt er nur noch: „Ich habe diese Chance genutzt. Es hat leider nicht geklappt, obwohl wir die Möglichkeit hatten, so ehrlich muss man sein.“