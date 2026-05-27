Soeben wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über ein griechisches Restaurant in Klagenfurt eröffnet, berichtet der AKV.

In Klagenfurt ist ein griechisches Restaurant konkurs.

In Klagenfurt ist ein griechisches Restaurant konkurs.

Ein griechisches Restaurant in Klagenfurt ist pleite. Das Konkursverfahren wurde heute eröffnet, berichtet der AKV. Zum Insolvenzverwalter wurde Ferdinand J.Lanker aus 9020 Klagenfurt bestellt.

Keine Dienstnehmer betroffen

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Es sind keine Dienstnehmer mehr beschäftigt. Die Anmeldefrist für Forderungen: Bis spätestens 15. Juni 2026 beim Landesgericht Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 08:23 Uhr aktualisiert