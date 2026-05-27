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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Insolvenzschild vor einem Hintergrund mit viel Essen.
In Klagenfurt ist ein griechisches Restaurant konkurs.
Klagenfurt
27/05/2026
Verfahren

Griechisches Restaurant in Klagenfurt ist pleite

Soeben wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über ein griechisches Restaurant in Klagenfurt eröffnet, berichtet der AKV.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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Ein griechisches Restaurant in Klagenfurt ist pleite. Das Konkursverfahren wurde heute eröffnet, berichtet der AKV. Zum Insolvenzverwalter wurde Ferdinand J.Lanker aus 9020 Klagenfurt bestellt.

Keine Dienstnehmer betroffen

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Es sind keine Dienstnehmer mehr beschäftigt. Die Anmeldefrist für Forderungen: Bis spätestens 15. Juni 2026 beim Landesgericht Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 08:23 Uhr aktualisiert
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