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Griechisches Restaurant in Klagenfurt ist pleite
Soeben wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über ein griechisches Restaurant in Klagenfurt eröffnet, berichtet der AKV.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Ein griechisches Restaurant in Klagenfurt ist pleite. Das Konkursverfahren wurde heute eröffnet, berichtet der AKV. Zum Insolvenzverwalter wurde Ferdinand J.Lanker aus 9020 Klagenfurt bestellt.
Keine Dienstnehmer betroffen
Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Es sind keine Dienstnehmer mehr beschäftigt. Die Anmeldefrist für Forderungen: Bis spätestens 15. Juni 2026 beim Landesgericht Klagenfurt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 08:23 Uhr aktualisiert
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