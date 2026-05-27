Erdbeeren selber pflücken: Kärntner Früchtewelt hat eröffnet

Gute Neuigkeiten aus Ebenthal. Die Kärntner Früchtewelt hat gestern ihr Selbstpflück-Erdbeerfeld geöffnet.

Die vielen Sonnenstunden haben den Erdbeeren gutgetan. Ab sofort können sie täglich von 8 bis 19 Uhr in Ebenthal bei der Früchtewelt selbst gepflückt werden, solange der Vorrat reicht.

Erdbeeren selber pflücken

Was gibt es Schöneres, als Erdbeeren selbst zu pflücken, nebenbei zu naschen und die Früchte dann zu verarbeiten. In Klagenfurt geht das jetzt bei der Früchtewelt. Ein Kilo selbstgepflückter Erdbeeren kostet dort 7,90 Euro.