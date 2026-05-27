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/ ©Kärntner Früchtewelt
Das Bild auf 5min.at das Erdbeerland der Kärntner Früchtewelt
Die Kärntner Früchtewelt hat ihr Erdbeerfeld nun geöffnet.
Ebenthal
27/05/2026
Cool
#goodnews

Erdbeeren selber pflücken: Kärntner Früchtewelt hat eröffnet

Gute Neuigkeiten aus Ebenthal. Die Kärntner Früchtewelt hat gestern ihr Selbstpflück-Erdbeerfeld geöffnet.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Die vielen Sonnenstunden haben den Erdbeeren gutgetan. Ab sofort können sie täglich von 8 bis 19 Uhr in Ebenthal bei der Früchtewelt selbst gepflückt werden, solange der Vorrat reicht.

Erdbeeren selber pflücken

Was gibt es Schöneres, als Erdbeeren selbst zu pflücken, nebenbei zu naschen und die Früchte dann zu verarbeiten. In Klagenfurt geht das jetzt bei der Früchtewelt. Ein Kilo selbstgepflückter Erdbeeren kostet dort 7,90 Euro.

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