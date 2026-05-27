Konkursverfahren über Immobilienfirma aus Klagenfurt eröffnet

Soeben wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die Firma 7Hügel Immobilien GmbH aus Klagenfurt eröffnet, berichtet der AKV.

Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt. Ob Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind, ist derzeit noch unbekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde Egbert Frimmel aus Klagenfurt bestellt.

Forderungen bis 23. Juni einbringen

Gläubiger sind aufgefordert, ihre Forderungen bis spätestens 23. Juni 2026 beim Gericht anzumelden. Die Anmeldung muss in einfacher Ausfertigung erfolgen und ist mit einer Gebühr von 31 Euro zu versehen, die auf das Konto des Landesgerichtes Klagenfurt zu überweisen ist. Werden Forderungen verspätet angemeldet, trägt der Gläubiger die dadurch entstehenden Kosten und kann bereits geprüfte Forderungen nicht mehr bestreiten. Personen, die Sachen des Schuldners im Gewahrsam haben, müssen dies dem Insolvenzverwalter melden.