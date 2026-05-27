Unwetter in Klagenfurt: Florianis stehen im Dauereinsatz

Wie berichtet, wurden für den heutigen Mittwoch lokaler Hagel und Gewitter für Kärnten prognostiziert. Auch 5-Minuten-Leser melden sich in der Redaktion mit der Information, dass es in Klagenfurt stürmt. Im Stadtgebiet laufen aktuell mehrere Einsätze gleichzeitig.

Umgestürzte Bäume und Äste auf Fahrbahnen

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie mehrere Freiwillige Feuerwehren stehen im Dauereinsatz, heißt es in den sozialen Medien. Umgestürzte Bäume, lose Teile und zahlreiche Äste auf Fahrbahnen, stellen die Florianis aktuell vor Herausforderungen. Zudem richtet die Berufsfeuerwehr einen Appell an die Bürger: „Bitte meidet betroffene Bereiche und achtet besonders im Straßenverkehr auf mögliche Gefahrenstellen.“

©Leser | So sieht es derzeit am Klagenfurter Bahnhof aus.

Lokaler Hagel und Unwetter in Kärnten

In den letzten Tagen war es in ganz Kärnten sehr heiß. Wie angekündigt, sollte das Wetter heute umschlagen. Vor allem in den südlichen und östlichen Landesteilen ist stellenweise mit Gewitter und auch Hagel zu rechnen. Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) gab für heute eine gelbe Vorwarnung aus, welche Gewitter und Hagel betrifft. Zudem kann es zu Sturmböen kommen.