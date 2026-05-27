Ferlachs Hexenkessel brennt wieder: Heute geht es gegen Vöslau um alles

Die Ballspielhalle Ferlach wird heute wieder zum Hexenkessel: Der SC kelag Ferlach empfängt im Halbfinale der HLA MEISTERLIGA die roomz JAGS Vöslau und braucht einen Sieg.

Die Ballspielhalle Ferlach wird heute Abend erneut zum Hexenkessel. Im zweiten Halbfinalspiel der HLA MEISTERLIGA trifft der SC kelag Ferlach auf die roomz JAGS Vöslau und steht nach dem knappen Rückstand in der Best-of-3-Serie bereits unter Zugzwang.

800 Fans haben Platz

Der Begriff Hexenkessel kommt in Ferlach nicht von ungefähr. Die Ballspielhalle gilt als eine der lautstärksten Heimstätten im österreichischen Handball und bietet Platz für rund 800 Fans. Gerade bei Topspielen verwandelt sich die Halle in ein blau-weißes Meer, das selbst favorisierten Gegnern das Leben schwer macht.

Ein historischer Abend

Für den SC kelag Ferlach ist es ein historischer Abend. Im Mai 2026 gelang dem Kärntner Klub mit dem Viertelfinalsieg gegen den amtierenden Meister UHK Krems der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Erstmals schaffte es die Mannschaft damit ins Halbfinale der HLA MEISTERLIGA. Nach der knappen 23:25-Niederlage im ersten Auswärtsspiel ist die Ausgangslage klar: Nur ein Heimsieg hält die Chance auf ein Entscheidungsspiel am Leben. Der Heimvorteil soll dabei den Ausschlag geben, denn in Ferlach tun sich selbst Topteams der Liga traditionell schwer.

Traum vom Finale

Die Ballspielhalle in der Neubaugasse 7 ist damit am Mittwochabend einmal mehr Schauplatz eines Spiels mit besonderer Brisanz. Für Ferlach geht es nicht nur um den Ausgleich in der Serie, sondern auch darum, den Traum vom Finale weiterleben zu lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 17:06 Uhr aktualisiert