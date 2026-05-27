Straßensperren aufgrund des Altstadtlaufs

Am Donnerstag findet der Klagenfurter Altstadtlauf statt. Im Zuge der Veranstaltung kommt es ab Nachmittag zu einigen Straßensperren.

Am 28. Mai ist es wieder so weit: Der Klagenfurter Altstadtlauf findet statt!

Am 28. Mai ist es wieder so weit: Der Klagenfurter Altstadtlauf findet statt!

Am Donnerstag, 28. Mai, wird der Altstadtlauf mit unterschiedlichen Laufbewerben in der Klagenfurter Innenstadt veranstaltet. Gegen 16.45 Uhr beginnen die Straßensperren. Ab 16.50 Uhr sind die Straßen rund um den Neuen Platz sowie die Burggasse, Domgasse, Paradeisergasse und Pernhartgasse gesperrt. Die Kinderläufe sowie der Schülerlauf finden dann statt. Ab circa 21 Uhr sind die Straßen wieder freigegeben.

Stecke durch die Innenstadt

Ab 18.20 Uhr werden die Straßen für den Hauptbewerb gesperrt. Die Strecke führt durch die Innenstadt und erstreckt sich wie folgt:

Die Route: Start Neuer Platz/Kramergasse – Burggasse – Bahnhofstraße – Alter Platz – Goeßgasse – Pfarrplatz – Theatergasse – Heuplatz – Waaggasse – Bahnhofstraße – Priesterhausgasse – Getreidegasse – Kardinalplatz – Paradeisergasse – Bahnhofstraße – Paulitschgasse – 10.-Oktober-Straße – 8.-Mai-Straße – Benediktinerplatz – Dr.-Hermann-Gasse – Pernhartgasse.

Busse werden umgeleitet

Die Linien der Klagenfurt Mobil GmbH werden in dieser Zeit über den Ring umgeleitet. Ab circa 16:45 Uhr wird die Wiesbadener Straße gesperrt. Ab 18.15 Uhr werden der Heuplatz und die 8.-Mai-Straße (komplette Innenstadt) bis ca. 22 Uhr gesperrt. Betroffen sind die Linien A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 8. Der Bambinilauf, alle Kinderläufe sowie der Schülerlauf sind bereits ausgebucht! Für die Erwachsenenläufe stehen nur mehr 80 Startplätze für die Nachmeldung vor Ort zur Verfügung.