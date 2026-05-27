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/ ©Montage: ÖFB/5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt das Stadion in Klagenfurt und Nik Marinsek.
Nik Marinsek verlässt die Austria Klagenfurt nach dem Zwangsabstieg. Der Mittelfeldmann kam in 26 Einsätzen auf zwei Tore und zwei Vorlagen.
Klagenfurt
27/05/2026
Kader-Hammer
Exklusiv

Blitz-Abgang! Regisseur verlässt die Austria Klagenfurt

5 Minuten erfuhr exklusiv: Slowenen-Regisseur Nik Marinsek (27) muss die Austria Klagenfurt verlassen. Die Zeit des Mittelfeldmanns ist nach dem Zwangsabstieg aus der 2. Liga in Klagenfurt abgelaufen.

von Markus Krücken Das Foto auf www.5min.at zeigt Markus Krücken, Online Redakteur.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Marinsek kam für Violett auf zwei Tore und zwei Vorlagen in 26 Einsätzen, war ein stabiler Faktor, aber mehr auch irgendwie nicht… Man konnte sich von Klubseite aus offenbar nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen. Doch es gibt keinen Blick zurück im Zorn, im Gegenteil. „Nick war die komplette Saison über eine der Stützen der Mannschaft und hat bis zum letzten Spieltag zur Austria gehalten. Er hat jetzt den Wunsch geäußert, sich sportlich zu verändern. Und wir wünschen ihm alles Gute dabei!“, bestätigt Austrias Boss Zeljko Karaijca als Gentleman auf unsere Nachfrage exklusiv gegenüber 5 Minuten. Marinsek kam aus Ried, stand seit 1.7 im Austria-Kader. Nun sucht er eine neue Herausforderung.

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