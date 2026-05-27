Blitz-Abgang! Regisseur verlässt die Austria Klagenfurt

Marinsek kam für Violett auf zwei Tore und zwei Vorlagen in 26 Einsätzen, war ein stabiler Faktor, aber mehr auch irgendwie nicht… Man konnte sich von Klubseite aus offenbar nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen. Doch es gibt keinen Blick zurück im Zorn, im Gegenteil. „Nick war die komplette Saison über eine der Stützen der Mannschaft und hat bis zum letzten Spieltag zur Austria gehalten. Er hat jetzt den Wunsch geäußert, sich sportlich zu verändern. Und wir wünschen ihm alles Gute dabei!“, bestätigt Austrias Boss Zeljko Karaijca als Gentleman auf unsere Nachfrage exklusiv gegenüber 5 Minuten. Marinsek kam aus Ried, stand seit 1.7 im Austria-Kader. Nun sucht er eine neue Herausforderung.