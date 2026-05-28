Kärnten von Unwettern getroffen: Zahlreiche Schäden nach Sturm und Hagel

Während es die letzten Tage recht heiß und sonnig für den Mai waren, schlug das Wetter gestern am Nachmittag um. Neben ordentlichen Wassermengen und Hagel stellten vor allem umgestürzte Bäume, lose Teile und zahlreiche Äste auf Fahrbahnen die Florianis vor Herausforderungen. Vor allem das Stadtgebiet von Klagenfurt und Klagenfurt-Land hat es hart getroffen.

Bilder zum Unwetter:

©FF Liebenfels

Hagel und Wasser im Haus

Die massiven Fronten zogen rasch über das Land und hinterließen in zahlreichen Gemeinden eine Spur der Verwüstung. So wurde etwa die Freiwillige Feuerwehr Liebenfels durch das kurze, aber heftige Gewitter zu mehreren Einsätzen aufgrund umgestürzter Bäume alarmiert. Ähnliche Szenen spielten sich im Bezirk Völkermarkt ab: Die Freiwillige Feuerwehr Griffen rückte nach einer Alarmierung zu einem Baum auf einer Stromleitung aus, um die Gefahrenstelle zu sichern und Schlimmeres zu verhindern – zudem gab es in Griffen einen Hagelschauer. Auch die Stadtfeuerwehr Bleiburg berichtete von einem umfassenden Koordinationsaufwand: „Heute wurden wir mittels Sirenenalarm um 16:26 Uhr zu mehreren Unwettereinsätzen im Gemeindegebiet und darüber hinaus alarmiert. Mit uns im Einsatz waren auch die Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg, Feuerwehr Feistritz ob Bleiburg, Feuerwehr Rinkenberg, die Feuerwehr Replach und Streifen der Polizei Kärnten.“ Als primäre Aufgabe stand für die Einsatzkräfte ein Wohnbereich im Fokus, in den Wasser eingedrungen war.

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Zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet

Die Freiwillige Feuerwehr Kalvarienberg blickt auf einen arbeitsreichen Nachmittag zurück: Nach dem kurzen, aber heftigen Gewitter wurden auch sie zu einem Einsatz alarmiert. „Ein Baum war auf ein Güllefass gestürzt. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt und das Fahrzeug konnte rasch befreit werden. Außerdem mussten mehrere weitere Bäume von den Fahrbahnen entfernt werden, um die Straßen wieder für den Verkehr freizugeben“, so die Wehr.

©Tamara Sommer Eine Leserin aus Griffen schickte uns Bilder von einem leichten Hagelschauer.

Sturm und Niederschlag

Im Stadtteil Viktring bot sich den Helfern ein analoges Bild der Zerstörung. Aufgrund des schweren Unwetters mit starken Sturmböen und ergiebigem Niederschlag kam es im gesamten Stadtgebiet zu zahlreichen Einsätzen für die Feuerwehr. Schwerpunktmäßig mussten umgestürzte Bäume beseitigt sowie lose und teilweise abgedeckte Dächer gesichert werden. „Bereits kurz nach Beginn der Wetterlage gingen die ersten Notrufe in der Leitstelle ein. Insgesamt wurden im Einsatzverlauf mehrere Einsatzstellen parallel abgearbeitet“, ergänzen die Einsatzkräfte. Zahlreiche Straßen und Gehwege waren durch umgestürzte Bäume und herabfallende Äste blockiert. Durch die Einsatzkräfte wurden die Hindernisse mittels Motorsägen entfernt. Ebenso wurden Verkehrswege frei geräumt als auch beschädigte Dächer wiederum behelfsmäßig provisorisch instand gesetzt. Direkt im Klagenfurter Stadtzentrum spitzte sich die Situation im Laufe des Nachmittags weiter zu. Die Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt meldete, dass das Unwetter für zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet sorgte.

©Freiwillige Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt

70 Jahre alter Baum entwurzelt

Ebenso gefordert war die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee, die unter anderem zu einem markanten Vorfall am Lendkanal gerufen wurde. Ein rund 70 Jahre alter Baum wurde beim Unwetter entwurzelt und stürzte um. Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr standen gemeinsam im Einsatz, um die Gefahr rasch zu beseitigen. Mittels Kran und Motorkettensäge konnte der Baum sicher entfernt und der Radweg beim Lendkanal wieder freigegeben werden.

©Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee in rund 70 Jahre alter Baum wurde beim Unwetter entwurzelt und stürzte um.

Baum stürzte auf die Autobahn

Die Verkehrsbehinderungen machten auch vor den Hauptverkehrsadern des Landes nicht halt. Die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee meldete erhebliche Blockaden auf der Südautobahn: „Heute Nachmittag wurden wir zu einem ‚Baum auf Fahrbahn‘ auf die A2 Südautobahn alarmiert. Ein umgestürzter Baum blockierte dabei beide Fahrspuren.“ Gemeinsam mit der FF Velden schnitten die Einsatzkräfte den Baum zurecht und räumten ihn von der Fahrbahn, sodass der Verkehr anschließend wieder sicher fließen konnte. Im Einsatz standen hierbei neben der FF Pörtschach auch die FF Velden sowie die ASFINAG.

©Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee Ein Baum krachte auf die Autobahn.

©Leser | Auch am Klagenfurter Bahnhof ging es um.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 07:37 Uhr aktualisiert