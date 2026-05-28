Hunderte protestieren in Klagenfurt gegen „Kahlschlag“ an Universitäten

Nach den massiven Protesten in Wien und Graz gehen nun auch in Klagenfurt Studierende und Hochschulvertreter heute auf die Straße.

Nach den massiven Protesten in Wien und Graz gehen nun auch in Klagenfurt Studierende und Hochschulvertreter heute auf die Straße.

Die Diskussion rund um die geplanten Einsparungen an Österreichs Universitäten spitzt sich weiter zu. Nach den Protesten in Wien und Graz gehen nun auch in Klagenfurt Studierende und Hochschulvertreter heute auf die Straße. Die Universitäten stehen vor einer Budgetkürzung, da künftig Einsparungen in Milliardenhöhe vorgenommen werden müssen. Bei den Hochschulen sorgt das für erheblichen Unmut, weshalb nun zu Demonstrationen aufgerufen wird. Das Ministerium habe beschlossen, dass es für die 22 öffentlichen Universitäten im nächsten Dreijahresbudget für 2028 bis 2030 insgesamt nur 15,5 Milliarden Euro geben soll. Das ist eine Milliarde weniger als in der aktuellen Leistungsvereinbarungsperiode von 2025 bis 2027.

Weniger Lehrpersonen, längere Studienzeiten

Laut Rektorensprecherin Brigitte Hütter würden die Universitäten allerdings allein zur Abdeckung der Inflation 18 Milliarden Euro benötigen. Die am Tisch liegenden Zahlen würden eine Kürzung um 14 Prozent bzw. 2,5 Milliarden Euro bedeuten. Den Einsparungsbedarf habe man bereits durch niedrige Lohnabschlüsse unterstützt, allerdings mache das Universitätsbudget nur vier Prozent des österreichischen Gesamtbudgets aus. Hütter warnt, dass Einsparungen fatale Folgen hätte und „absolut unverhältnismäßig“ sei. Die Universitäten müssten demnach 10.000 Köpfe einsparen, was einem Fünftel des Personals entspräche. Die Folgen wären längere Studienzeiten samt einer Verschärfung des Fachkräftemangels. Auch in Klagenfurt kam es vor diesem Hintergrund zur Kundgebung. Mit haufenweise Schildern, darunter Aufschriften wie „Gegen Kahlschlag in Wissenschaft und Bildung“, unter Polizeipräsenz und mit hunderten anwesenden Personen wurde vor Ort gegen die Budgeteinsparung gesprochen.

©5 Minuten

„Kärnten braucht starke Hochschulen“

Zu den Protesten äußerten sich auch die NEOS Kärnten und forderten, die Hochschulen jetzt abzusichern statt weiter zu vertrösten. „Die diskutierten Kürzungen bei den Universitäten sehen wir äußerst kritisch. Kärnten braucht starke Hochschulen, sie sind Motor für Forschung, Innovation und die Arbeitsplätze der Zukunft“, sagt NEOS-Landessprecher Janos Juvan. „Ich appelliere an Landeshauptmann Daniel Fellner, direkt mit Wissenschaftsministerin Holzleitner und Finanzminister Marterbauer, beide SPÖ, Kontakt aufzunehmen. Holzleitner trägt die ressortpolitische Verantwortung, Marterbauer die Verantwortung für die budgetäre Schwerpunktsetzung“, so Juvan weiter. „Aus meiner Sicht macht das dem Wissenschaftsministerium zugewiesene Budget Kürzungen in dieser Höhe nicht notwendig. Statt das Thema auf die lange Bank zu schieben, sollte jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet werden, die Mittel im Ministerium so umzuschichten, dass die Hochschulen abgesichert werden“, betont Juvan. „Dort, wo wir NEOS in der Bundesregierung Verantwortung tragen, wird in den kommenden beiden Jahren jedenfalls mehr in Bildung investiert, und nicht weniger“, so Juvan abschließend.

©NEOS Kärnten NEOS-Landessprecher Janos Juvan.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 11:07 Uhr aktualisiert