„Mit tiefem Schmerz“: Kärntner Feuerwehr trauert um langjährigen Kollegen (78)

Die Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt trauert um HFM Peter Grascher. Der langjährige Kamerad starb plötzlich im 79. Lebensjahr. Seit 1977 engagierte er sich für die Wehr.

Große Trauer bei der Freiwilligen Feuerwehr Hauptwache Klagenfurt: Wie die Einsatzkräfte am Donnerstag bekannt gaben, trauern sie um eines ihrer Mitglieder. „Mit tiefem Schmerz nehmen wir Abschied von unserem Kameraden HFM Peter Grascher, der am Dienstag plötzlich im 79. Lebensjahr von uns gegangen ist.“

„Wir werden dich nie vergessen“

Seit 1977 war Peter Grascher ein fester Bestandteil der Feuerwehr – stets hilfsbereit, kameradschaftlich und mit ganzem Herzen engagiert. Ob bei Bewerben oder beim Eisstockschießen, er brachte sich überall mit großer Leidenschaft ein. „Wir verlieren einen besonderen Menschen und einen treuen Freund. Danke für alles, lieber Peter. Wir werden dich nie vergessen“, so die Wehr abschließend in einem Posting in den sozialen Medien. Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung besteht am 1. Juni.