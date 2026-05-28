Verlängerung fixiert: Matt Fraser bleibt beim KAC

Der EC-KAC hat den dritten Importplatz in seinem Kader für die Saison 2026/27 mit Matt Fraser besetzt. Der Klub zog im Frühjahr die vereinsseitige Ausstiegsoption aus dem bisherigen Vertrag des 36-jährigen Kanadiers und unterbreitete ihm gleichzeitig ein neues Offert zu veränderten Konditionen, das der Stürmer angenommen hat. Die neue Vereinbarung erstreckt sich über die bevorstehende Spielzeit, die Frasers siebte beim Klub sein wird.

Über den Angreifer

Der Flügelstürmer schloss sich im Dezember 2020 den Rotjacken an. Seit seiner Verpflichtung erzielte kein Spieler des Klubs mehr Ligaspieltreffer als er (128), gefolgt von Nick Petersen (109) und Thomas Hundertpfund (63). Insgesamt verbucht Fraser in 334 Bewerbsspielen für den österreichischen Rekordmeister 132 Tore und 229 Scorerpunkte sowie eine Plus/Minus-Bilanz von +76. Zuvor bestritt er unter anderem 91 NHL- und 262 AHL-Einsätze in Nordamerika sowie Stationen in Schweden, Dornbirn und Deutschland.

„Wir freuen uns, dass er uns erhalten bleibt“

Head Coach Kirk Furey erklärt: „Matt Fraser ist ein Spieler, der schon seit einigen Jahren beim EC-KAC spielt und die Kultur, die in unserer Mannschaft herrscht, gut repräsentiert und auch mitgestaltet. Er hatte in Klagenfurt großen Anteil an Meisterschaften und langen Playoff-Runs, spielt in der Führungsgruppe unseres Teams eine wichtige Rolle und hat sich über all die Jahre stets als sicherer Torschütze dieser Truppe erwiesen. Die Konstanz, mit der er trifft, ist eine Eigenschaft, über die nur wenige Spieler verfügen, auch das haben wir in unsere Entscheidung, weiter auf ihn zu bauen, mit einfließen lassen. Wir freuen uns, dass er uns erhalten bleibt und wir auch in Zukunft gemeinsam Erfolgen nachjagen werden.“