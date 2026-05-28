Klagenfurt vertagt Entscheidung über 2,4 Millionen für Flughafen

Die Landeshauptstadt Klagenfurt steht vor einer Entscheidung bezüglich ihrer Anteile am Flughafen Klagenfurt. Die Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) hat eine Kapitalerhöhung festgelegt, für die die Stadt 2,4 Millionen Euro aufbringen müsste, um ihre Anteile von 20 Prozent zu halten. Aufgrund der angespannten Finanzlage von Städten und Gemeinden prüft die Stadtverwaltung vor einer Entscheidung die Notwendigkeit dieser Maßnahme und evaluiert alternative Optionen.

„Flughafen kann sich selbst finanzieren“

Zur Klärung der Situation berief Bürgermeister Christian Scheider ein Gespräch mit K-BV-Vorstand Martin Payer, Finanz- und Beteiligungsreferentin Constance Mochar sowie juristischen und wirtschaftlichen Fachexperten ein: „Bevor wir eine Entscheidung über Steuergeld, das in vielen Bereichen der Stadt gebraucht wird, treffen, müssen einige Punkte und Möglichkeiten diskutiert werden, um einen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Schritt setzen“, so Bürgermeister Christian Scheider, der betont: „Der Flughafen ist laut Wirtschaftsprüfern in keinster Weise in Gefahr und kann sich selbst finanzieren, auch wenn die Stadt die Kapitalerhöhung nicht mitträgt.“ Auch Finanzreferentin Constance Mochar drängt auf eine genaue Prüfung der langfristigen finanziellen Auswirkungen. „Wir können es uns nicht leisten, öffentliche Gelder nicht zielgerichtet und verantwortungsvoll einzusetzen. Das sind wir den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern schuldig. Deshalb unterstütze ich den Weg des Bürgermeisters, alle Optionen sorgfältig zu prüfen, bevor wir eine Entscheidung treffen, die langfristige finanzielle Auswirkungen hat“, betont auch Finanz- und Beteiligungsreferentin Stadträtin Constance Mochar.

Möglichkeiten evaluieren

Als erster Schritt wurde die Generalversammlung der Flughafenbetriebsgesellschaft, auf der der Beschluss gefasst werden soll, vom 3. auf den 12. Juni vertagt. In diesem Zeitraum soll anhand des Business- und Budgetplans geklärt werden, ob die durch die Kapitalerhöhung finanzierten Investitionen zum aktuellen Zeitpunkt betriebswirtschaftlich notwendig sind. Parallel dazu steht eine bereits im Vorjahr diskutierte Option im Raum: die Übertragung der städtischen Anteile an das Land Kärnten bzw. die K-BV zu einem fairen Preis. „Der Flughafen Klagenfurt ist eine wichtige Infrastruktur für die Stadt“, so Bürgermeister Scheider. „Wir sind an einer für alle Beteiligten guten Lösung interessiert und werden diese auch finden. Die Zeit bis 13. Juni ist zu nutzen, um Möglichkeiten zu evaluieren, juristisch und betriebswirtschaftlich prüfen zu lassen und auch für konstruktive Gespräche zwischen den Eigentümern.“