„Urban Echo“: Open Air-Musikfestival am Kardinalplatz

Mit 3. Juni startet die Auftaktveranstaltung des Musikfestivals „Urban Echo“ in Klagenfurt. An ingesamt fünf Mittwochabenden treten jeweils zwei Bands am Kardinalplatz auf.

Der Verein „VAKÜ“ (Verein zur Absicherung des kulturellen Überlebens) hat gemeinsam mit der „Viertelagentur“ das Musikfestival „Urban Echo“ ins Leben gerufen, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit. Insgesamt haben sich 114 Bands beworben. Vom 3. Juni bis 1. Juli treten an fünf Abenden jeweils zwei Bands am Kardinalplatz auf.

Pop, Rock, Hip Hop und mehr am Kardinalplatz

Die Musiker bringen Selbstgeschriebenes mit und präsentieren ihre Lieder aus Pop, Rock, Hip Hop und Indie. Die Open Air Konzerte finden mittwochs ab 19 Uhr bei freiem Eintritt statt. „Der Kardinalplatz ist ein konsumfreier Ort für junge Menschen von nicht zu unterschätzendem Wert. Die Innenstadt attraktiv zu machen und zu beleben, ist eines unserer Ziele. Aus diesem Grund freue ich mich über dieses Veranstaltungsformat, denn es vereint urbanes Lebensgefühl mit Kultur“, so Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Julian Geier.

Auftaktveranstaltung am 3. Juni

Pro Konzert werden rund 150 Besucher erwartet. Neben hoher musikalischer Qualität, wird auch viel Selbstgemachtes in der Gastronomie vor Ort angeboten, heißt es weiter. Als bequemes Fingerfood gibt es Brezeln, Bruschetta und überbackenes Schwarzbrot. Auch kann man zwischen hausgemachten Säften wählen oder sich etwas bei einem Lokal in der Umgebung zur Erfrischung bzw. Stärkung holen.