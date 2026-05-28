Blaulicht-Großaufgebot in der Mössingerstraße begeistert Schüler

An der HTL Mössingerstraße und am BG/BRG Mössingerstraße war kürzlich so einiges los. Im Rahmen des Sicherheitstages fanden sich 13 Einsatzorganisationen im Schulzentrum ein.

Vor Ort waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Polizei, das Bundesheer, die Wasserrettung, die Bergrettung, die Höhlenrettung, die Rettungshundebrigade, der Kärntner Zivilschutzverband, die AUVA, BOS ARSA Amateurfunk sowie ÖAMTC und ARBÖ. Alle Organisationen präsentierten den interessierten Schülern die jeweiligen Tätigkeiten der Organisation, die Einsatzmöglichkeiten und Berufsbilder, heißt es vonseiten der Schule.

Wichtigkeit der Einsatzkräfte

Auch Landeshauptmann Daniel Fellner war vor Ort. Als Referent für Katastrophenschutz, Feuerwehr- und Rettungswesen, betonte er, wie wichtig es sei, in schwierigen oder lebensbedrohlichen Situationen helfen zu können. „Denn es werden Situationen auf Euch zukommen, in denen ihr jenen helfen werdet, die Euch nahestehen“, unterstrich er noch die Wichtigkeit. Auch Bildungsdirektorin Isabella Penz zeigte sich beeindruckt von den Veranstaltungen im Bereich der Sicherheit und des Ehrenamtes am Schulstandort Mössingerstraße, denen die Direktoren Hubert Lutnik und Franz Furtschegger ebenfalls einen hohen Stellenwert einräumen, heißt es weiter. In beiden Schulen gibt es seit Jahren Kooperationen mit den Einsatzorganisationen. So kann man als Schülerin bzw. Schüler die Ausbildungen zum Feuerwehrgruppenkommandanten bzw. Brandschutzbeauftragten (HTL) oder zum Rettungssanitäter (BG/BRG) belegen.

©HTL Mössingerstraße Im Rahmen des Sicherheitstages fanden sich 13 Einsatzorganisationen im Schulzentrum Mössingerstraße ein.

Schüler bekamen besonderen Einblick

„Sicherheitspolitik fängt in den eigenen vier Wänden an“, so der Präsident des Kärntner

Zivilschutzverbandes, Harald Geissler und er zeigte ebenso überzeugt wie begeistert: „Ehrenamt ist ein wunderschönes, sinnstiftendes Amt.“ Die Schüler waren von dem großen Aufgebot an Einsatzkräften überwältigt und konnten begeistert verschiedene Szenarien selbst ausprobieren oder einmal ein Einsatzfahrzeug von innen bestaunen, freut sich die Schule. Viele Schüler, die bereits ein Ehrenamt ausüben, waren selbst vor Ort und teilten ihre Leidenschaft für das Ehrenamt mit ihren Mitschülern.

„Einzigartig in Kärnten“

„In dieser Form ist der Sicherheitstag einzigartig in Kärnten: Er vereint eine außergewöhnliche Bandbreite an Einsatz- und Blaulichtorganisationen an einem Schulstandort und spricht dabei mehr als 1.500 Schülerinnen und Schüler der HTL und des BG/BRG Mössingerstraße an. Damit setzt die Veranstaltung ein starkes Zeichen für sicherheitspolitische Bildung, Resilienz und gesellschaftliche Verantwortung junger Menschen“, teilt die Schule mit und bedankt sich abschließend beim Organisationsteam, an der Spitze Markus Bräuhaupt, Benjamin Makula und Andreas Tangl.

©HTL Mössingerstraße Vor Ort waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Polizei, das Bundesheer, die Wasserrettung, die Bergrettung, die Höhlenrettung, die Rettungshundebrigade, der Kärntner Zivilschutzverband, die AUVA, BOS ARSA Amateurfunk sowie ÖAMTC und ARBÖ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 15:51 Uhr aktualisiert