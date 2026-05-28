Süße Tradition: Kirschenfest sorgte für Genuss am Neuen Platz

Eine Delegation aus der slowenischen Region Goriška Brda verkaufte Kirschen am Neuen Platz. Bürgermeister Christian Scheider und Europareferent Vizebürgermeister Patrick Jonke hießen die Gäste aus dem Nachbarland willkommen.

Das Kirschenfest am Neuen Platz fand heuer bereits zum elften Mal statt.

Das Kirschenfest am Neuen Platz fand heuer bereits zum elften Mal statt.

Kirschen aus Slowenien konnten Donnerstagvormittag am Neuen Platz ergattert werden. Den Kirschen aus der Region um die Gemeinden Medana, Dobrovo und Šmartno eilt ihr guter Ruf voraus.

Seit 1992 alljährlich organisiert

Das „Kirschenfest“ der Region Goriška Brda in der Landeshauptstadt Klagenfurt hat eine langjährige Tradition – mit Ausnahmen von Schlechtwetter oder Ernteausfällen wird dieses seit 1992 alljährlich organisiert. Bürgermeister Christian Scheider und Europareferent Vizebürgermeister Patrick Jonke sowie Mitglieder des Stadtsenates begrüßten die Gäste aus Slowenien. Mit stimmungsvoller traditioneller Musik, den Kirschhändlern und zahlreichen Kundinnen und Kunden wurden die süßen Früchte beim Stand vorm Rathaus verkostet und verkauft, heißt es weiter. Das Fest jährt sich heuer zum elften Mal. Der Verein AACC-Alpen Adria Zentrum (Alps Adriatic Center for crossborder cooperation) trägt die Gesamtfinanzierung des Kirschenfestes, wird abschließend mitgeteilt.