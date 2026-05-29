Waffenfund im Ausland: Führt die Spur nach Klagenfurt?

Die italienische Polizei hat in einem Waldgebiet nahe Tarvis drei Gewehre sichergestellt. Die Ermittlungen weisen direkt nach Kärnten: Es besteht der Verdacht, dass die Schusswaffen vor gut eineinhalb Jahren bei einem Diebstahl in Klagenfurt entwendet wurden.

In Waldstück gefunden

Die Carabinieri stießen am Mittwoch in einem Waldstück in Fusine, gelegen an der Verbindungsstraße von Tarvis nach Slowenien, auf das Depot. Im Unterholz verborgen lagen zwei Koffer, in denen sich drei halbautomatische Gewehre verschiedener Marken und Kaliber befanden. Aufgrund des äußeren Zustands der Fundstücke gehen die Behörden davon aus, dass die Koffer dort bereits über einen längeren Zeitraum lagerten. Enrico Pozone, der Kommandant der Carabinieri in Tarvis, äußerte sich laut Medienberichten zum Fund und den eingeleiteten Maßnahmen: „Natürlich haben wir sofort eine Spezialeinheit zusammen mit dem Sprengstoffkommando der Provinz Udine dazugeholt, um die ersten Untersuchungen zu machen und die Waffen zu sichern. Die ersten Ermittlungen haben gezeigt, dass diese Waffen im September 2024 in Österreich gestohlen wurden“.

Treffer in der Datenbank

Ein Abgleich mit der Waffendatenbank hatte den Diebstahl ans Licht gebracht. Nach der erfolgten Beschlagnahmung laufen die behördlichen Untersuchungen nun auf Hochtouren. Seit Donnerstag ist zudem die Kärntner Polizei offiziell in den Fall involviert.