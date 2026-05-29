Fernwärme-Ausbau in Klagenfurt: Wo man mit Umleitungen rechnen muss

Wegen des Fernwärme-Ausbaus wird die St. Ruprechter Straße ab Montag monatelang zur Einbahnstraße. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen und sollten den Bereich großräumig umfahren.

Für eine nachhaltige und umweltfreundliche Stadtentwicklung bauen die Stadtwerke Klagenfurt ihr Fernwärmenetz kontinuierlich aus. Mittlerweile stammt die Wärme in der Kärntner Landeshauptstadt zu über 90 Prozent aus Biomasse. Nun startet die Tochtergesellschaft Energie Klagenfurt ab Montag, dem 1. Juni, ein umfangreiches Sanierungsprojekt im Bereich der St. Ruprechter Straße.

Arbeiten bis in den September

Konkret werden bestehende Leitungen auf Höhe der Kempfstraße erneuert und ein neues Schachtbauwerk errichtet. Die dafür notwendigen Grabungsarbeiten im Bereich des Messe-Haupteingangs haben erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Bis voraussichtlich Mitte September wird die St. Ruprechter Straße zwischen der Valentin-Leitgeb-Straße und der Gabelsbergerstraße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Süden geführt.

Betroffenen Bereich meiden

Für den Verkehr in Richtung Norden ist eine großräumige Umleitung eingerichtet: Dieser wird über die Gabelsbergerstraße und die Bahnhofstraße zum Viktringer Ring umgeleitet. Da während der gesamten Bauzeit mit Behinderungen und Verzögerungen zu rechnen ist, wird Autofahrern empfohlen, den betroffenen Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Wo ist gesperrt? St. Ruprechter Straße (Bereich Messe-Haupteingang / Kempfstraße)

(Bereich Messe-Haupteingang / Kempfstraße) Abschnitt: Zwischen Valentin-Leitgeb-Straße und Gabelsbergerstraße

Zwischen Valentin-Leitgeb-Straße und Gabelsbergerstraße Regelung: Nur die Fahrtrichtung Norden ist gesperrt. (Richtung Süden frei als Einbahn).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 11:59 Uhr aktualisiert