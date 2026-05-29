22 Grad im Kühltransporter: Fahrer redet sich mit „Probetag“ heraus

Lebensmittel-Kühltransport entpuppt sich als Hitzefalle: Bei einer Polizeikontrolle in Klagenfurt flog ein Transporter auf, der Sushi bei 22,4 statt der vorgeschriebenen 4 Grad geladen hatte.

Ein Kastenwagen voller ungekühlter Lebensmittel hat in Klagenfurt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Beamte hielten den Transporter am Mittwoch im Stadtgebiet für eine Routinekontrolle an und entdeckten auf der Ladefläche zahlreiche verpackte, verkaufsfertige Waren, darunter auch empfindliche Produkte wie Sushi und Maki. Da den Polizisten beim Öffnen des Wagens bereits eine ungewöhnliche Wärme entgegenschlug, schöpften sie Verdacht bezüglich der ordnungsgemäßen Kühlung und holten die Filialleiterin des Zielgeschäfts für eine genaue Überprüfung dazu.

22,4 Grad im Kühlbereich

Die Messung vor Ort bestätigte die Befürchtung: Im Inneren der Ladefläche herrschten sommerliche 22,4 Grad, obwohl die Lebensmittel laut Aussage der Filialleiterin bei strikten 4 Grad transportiert hätten werden müssen. Zwar war im Fahrzeug ein Kühlgerät verbaut, dieses war jedoch offenbar viel zu schwach eingestellt oder entsprach generell nicht den gesetzlichen Vorschriften.

Ware vernichtet, Anzeige folgt

Für den Fahrer hat der Vorfall rechtliche Konsequenzen. Er gab gegenüber den Beamten an, dass es sich um seinen ersten Probetag bei der Firma handle und er die genauen Transportvorschriften für Lebensmittel nicht kenne. Seine Route hatte ihn mit der Ware von Graz nach Klagenfurt geführt. Die Polizei bringt den Lenker nun beim Magistrat Klagenfurt als zuständige Behörde nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz zur Anzeige. Die potenziell verdorbene Ware wurde umgehend entsorgt.