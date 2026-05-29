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/ ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee
Das Bild zeigt einen umgestürzten Baum in Kärnten.
Die Feuerwehr zersägte die abgebrochenen Äste der alten Linde.
Klagenfurt
29/05/2026
Linde umgestürzt

Einsatz in Klagenfurt: Riesen-Äste blockierten Fahrbahn für mehrere Stunden

Zwei große Äste einer Linde stürzten auf die Straße. Die Feuerwehren aus Klagenfurt räumten die Fahrbahn in einem vierstündigen Einsatz.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Ein Zwischenfall mit einem alten Baum hat in Klagenfurt für eine stundenlange Straßensperre gesorgt. Am Straßenrand waren zwei massive Äste einer Linde abgebrochen und direkt auf die Fahrbahn gestürzt. Passanten oder Autofahrer kamen dabei nicht zu Schaden.

Das Bild zeigt einen umgestürzten Baum in Kärnten.
©Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Feuerwehr und Polizei vor Ort

Nach dem Vorfall sicherte die Polizei die betroffene Stelle umgehend ab. Für die Dauer der Räumungsarbeiten musste der Verkehr in diesem Bereich für etwa vier Stunden komplett eingestellt werden. Der Einsatz wurde von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter gemeinsam abgewickelt. Die Einsatzkräfte zersägten die herabstürzten Astteile Stück für Stück und transportierten das Holz an einen sicheren Ort abseits der Straße. Ebenfalls involviert war der Stadtgarten Klagenfurt, mit dem sämtliche Schritte vor Ort direkt abgestimmt und koordiniert wurden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 14:43 Uhr aktualisiert
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