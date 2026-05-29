Auftakt zum Pride-Month: Regenbogenfahne vor dem Klagenfurter Rathaus gehisst

Pünktlich zum Start des weltweiten Pride-Monats Juni setzt die Landeshauptstadt Klagenfurt ein Zeichen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Toleranz. Am Freitagmorgen wurde auf dem Neuen Platz vor dem Rathaus feierlich die Regenbogenfahne gehisst.

„Rechte und Solidarität werden aktiv gelebt“

Das weithin sichtbare Symbol stimmt auf die traditionelle Pride-Parade ein, die am Samstag, dem 30. Mai, die Klagenfurter Innenstadt in ein farbenfrohes Meer verwandeln wird. Die Veranstaltung bietet der queeren Community eine Plattform, um Liebe, Akzeptanz und gesellschaftliche Vielfalt in all ihren Facetten zu zelebrieren. „Der Pride-Monat und die Parade sind ein Bekenntnis zur Vielfalt der Menschen in unserer Stadt. Sichtbarkeit, gleiche Rechte für alle und Solidarität werden in Klagenfurt aktiv gelebt“, betont die zuständige Referentin, Stadträtin Constance Mochar.

Über den Umzug

Der Umzug startet um 14:30 Uhr vor dem Stadttheater und führt über den Ring und durch das Stadtzentrum bis zum Goethepark. Dieser verwandelt sich von 11 bis 22 Uhr in das diesjährige „Pride-Village“. Unter dem Motto „mehr Sichtbarkeit, mehr Miteinander“ bildet das Areal das pulsierende Zentrum des Geschehens, bevor die offizielle und eintrittsfreie After-Show-Party im Fritz-Club den Auftaktmonat abrundet.